Ковид-терроризм в Харькове: маршрутчик взял в заложники копа, который пытался высадить "лишних" пассажиров (видео)

Ковид-терроризм в Харькове: маршрутчик взял в заложники копа, который пытался высадить "лишних" пассажиров (видео)

Так как Харькове усилили карантинный режим, маршрутках могут ездить только сидячие пассажиры.

В Харькове и регионе из-за усиления карантинного режима произошел скандал в общественном транспорте. В маршрутку зашел полицейский, чтобы проверить соблюдение водителем и пассажирами карантинных требований, а водитель проигнорировал его требования, закрыл двери и поехал по маршруту.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "ТРУХА".

Случай произошел в рейсовом автобусе сообщением "Новый Высокий — Холодная гора".

"Ехала сегодня в автобусе, полиция ворвалась и пыталась остановить рейсовый автобус и высадить стоячих пассажиров. Водитель разозлился, закрыл дверь вместе с одним из полицейских, и мы в громком аху* ехали так до Холодной Горы", — рассказала очевидец.

На видео видно, как в салоне авто полицейский вызывает подкрепление до конечной остановки автобуса, призывая водителя остановиться, то в ответ на повышенных тонах и с бранью аргументирует свою точку зрения.

"У меня время, мужчина, людей везу. У меня карантина нет. Вы с мигалкой целый день ездите. Не выводи меня, ради Бога. З**бали уже, бл**ь", — выразил свою позицию водитель.

В полиции Харьковской области на действия маршрутчика отреагировали.

"Полицейские составили в отношении водителя протокол по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в пресс-службе полиции.

За содеянное водителю грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки выгнал женщину из салона за то, что она поставила на сиденье пакеты с продуктами.

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