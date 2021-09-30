"Ковидная" реанимация больницы Мечникова в Днепре заполнена противниками вакцинации

Среди тех, кто попал в реанимацию клинической больницы, это — не вакцинированные граждане.

В Днепре реанимация ковид-отделение больницы имени Мечникова сейчас заполнено тяжелыми пациентами с коронавирусом. Все они не вакцинированные.

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Об этом рассказал директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, все больные — люди, которые не получили вакцину.

"Противники вакцинации сегодня являются нашим основным контингентом. К счастью, из 15 трудно заболевших нам удалось вылечить всех. Сегодня мы полностью перекрыли работу старого корпуса, он будет работать как ковидний. Отделение хирургии, радиоотделение и другие отделения будут работать в других корпусах, а все что в этих отделениях мы отдаем для тяжело больных пациентов с коронавирусом", — рассказал Рыженко.

Он добавил, что тяжелых ковидных пациентов свозят в Мечникова со всей области. Только за последний час в медучреждение доставили 5 тяжело больных пациентов. Все они имеют пневмонию.

"Мы видим, что эпидемия снова набирает обороты. Лаборатория больницы Мечникова в сутки выполняет 1000 анализов — ИФА, антиген, ПЦР и, к сожалению, 30-40% являются положительными. Инкубационный период стал меньше 4-5 дней, раньше 8-10, клиническая картина сильно не изменилась, очень много пневмоний и осложнений", — сообщил Сергей Рыженко.

Напомним, что в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова "вытащили" с того света 27-летнего военного из Львовской области. Вражеский снайпер попал ему в голову, а за его жизнь медики боролись более 3 недели.

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