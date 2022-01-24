"Ковидная" тысяча на лекарство: украинцы могут купить медикаменты за деньги от вакцинации

Воспользоваться услугой могут не все.
Украинцы старше 60 лет теперь могут приобрести медикаменты через программу "Є-підтримка".
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 января.
На прошлой неделе так постановило правительство. Тысячу гривен для вакцинированных нужно использовать в течение четырех месяцев с момента получения. Иначе они вернутся государству. Приобрести медикаменты можно в аптеках, где есть терминал для оплаты, или же заказать через Интернет.
Следует заметить, что младшие украинцы воспользоваться такой услугой пока не могут. Поэтому больше всего тратят "ковидные" средства на книги, кино и поездки по Украине.
Как сообщалось, в Украине планируется расширить программу на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого, отметил премьер, оформили соответствующее протокольное поручение. По словам Шмыгаля, Министерство здравоохранения уже упростило доступ подростков к вакцинации против COVID-19. Речь идет о том, что детям не требуется обязательное наличие всех прививок.
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