"Ковидную" тысячу позволили тратить на любые продукты или товары

Тысячу вакцинации можно отправить на помощь ВСУ.

"Ковидную" тысячу полностью вакцинированных граждан Украины можно тратить на любые продукты или товары, где принимают расчет картой.

Об этом сообщили в "Дії".

Отмечается, что у программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса. Замечается, что в нынешние времена каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь.

"С сегодняшнего дня "єПідтримка" без ограничений! Средства можно потратить повсюду, где принимают расчет картой", — сказано в сообщении.

Кроме того, эти средства можно отправить в помощь ВСУ.