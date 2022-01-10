"Ковидную" тысячу смогут получить несовершеннолетние украинцы: подробности

Речь идет об украинских гражданах в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Вакцинированные против коронавируса несовершеннолетние украинцы смогут получить "ковидную" тысячу гривен в рамках программы "еПоддержка". Также разрабатывается порядок введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

Об этом шла речь на селекторном совещании у президента Украины 10 января.

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"Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания поставил Кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы "Поддержка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19", — говорится в сообщении.

По данным премьера Дениса Шмыгаля, уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение "ковидной" тысячи гривен. Сейчас деньги выплачивают восемь банков-партнеров, еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе. На соответствующие счета украинцев уже перечислено 6 млрд. грн.

В рамках программы граждане воспользовались 1 млрд грн, из которых на книги было израсходовано 35% средств (кино – 29%, ж/д билеты – 13%, театры – 12%, спортклубы – 7,5% и т.д.). Разрабатывается порядок введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, вакцинированные против коронавируса украинцы, не имеющие приложения "Дія", цифровых приложений банков или банковских карт, смогут получить 1 тысячу гривен в рамках программы "еПоддержка" со второго квартала или со второго полугодия 2022 года.