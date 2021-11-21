"Ковидный фокус": врач объяснил, почему в Украине резко упало количество официально выявленных больных

Медик призвал недавно вакцинированных людей помнить, что для выработки иммунитета нужно время.

Советник мэра Львова по медицинским вопросам врач Тарас Жиравецкий объяснил, почему в Украине за последние дни резко упало количество официально выявленных больных с COVID-19.

Об этом медик рассказал на своем YouTube канале.

По его словам, просто в Украине стали меньше делать тестов на коронавирус.

"Сейчас мы имеем уменьшение количества новых случаев по пандемии. Но здесь очень интересный фокус, который очень интересно делается. То есть у нас раньше проводилось до 130 тысяч тестов в сутки, а за прошедшие сутки (20 ноября — Ред.) было проведено 60 тысяч тестов. Поэтому соответственно у нас действительно количество новых случаев опустилось до 10 тысяч. Единственное, что выдает неидеальную статистику, — то, что у нас 4 тыс. новых госпитализаций в сутки", — сказал Жиравецкий.

Медик призвал недавно вакцинированных людей помнить, что для выработки иммунитета нужно время, Иммунитет вырабатывается через 14 дней после введения второй дозы.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавируса. В то время как по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 18 250 новых случаев.

Ранее Тарас Жиравецкий рассказал, чем коварна "Дельта" и как не попасть в реанимацию.

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