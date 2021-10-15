Козочки из пробирки, производство мебели и здоровая арахисовое паста: предприниматели продемонстрировали результаты своей победы в проекте Эпицентра

В прошлом году Эпицентр запустил мощный проект в поддержку малого бизнеса "Миллионы добрых дел". Его призовой фонд составил более десяти миллионов гривен.

Вояж к героям-предпринимателям продолжается. На этот раз Эпицентр посетил еще трех победителей.



Ембриолог Анастасия Богданюк из Киева всегда мечтала доказать, что девушка ее профессии также может найти свое место среди успешных бизнесменов. Именно поэтому в прошлом году она пришла на проект с уверенностью в глазах и без дрожи в голосе. В том числе и этим покорила жюри проекта.

Анастасия Богданюк.

"Я всегда хотела стать бизнес леди. Читала много литературы на эту тему, — рассказывает Анастасия. — Когда увидела, что Эпицентр предоставляет гранты на собственное дело, решила — это то, что мне нужно", — вспоминает ученый.

Анастасия Богданюк.

Благодаря гранту от Эпицентра Настя стала обладательницей мобильной лаборатории. Она сотрудничает со многими фермерскими хозяйствами, совместно с которыми развивает новое качество отечественного животноводства. "Мы выращиваем эмбрионы породистых коз и переносим в локальную украинскую породу. Таким образом обычная коза вынашивает породистую козочку", — рассказывает Анастасия Богданюк.

Коваль Павел Белоус из Сум совсем не привык надеяться на удачу. Мужчина всю свою жизнь рассчитывал только на себя и на поддержку жены и детей. Впрочем, когда год назад на кассе в Эпицентре ему рассказали о проекте "Миллион добрых дел", решил этот шанс не пренебречь. И он не прогадал, потому что за месяц вместе с семьей праздновал победу и строил планы, как потратит свой грант.

Павлу удалось оборудовать всем необходимым собственный цех по выработке мебели. "Когда гранты давали, я чуть не потерял сознание. Я так волновался ... две ночи почти не спал. У меня не было возможности купить линию порошковой окраски. Это было нереально. Спасибо Эпицентру, который помогает таким людям как я, которые хотят чего-то достичь, но не имеют возможности", — говорит мужчина.

К сожалению, иногда бывают случаи, когда к осуществлению мечты остается шаг, судьба готовит очередное испытание. "Я не работал около трех месяцев. У дочери была тяжелая операция — у нее рак головного мозга. Это очень тяжело ... Дочь сильная. Она победит. Мы вместе победим эту болезнь", — отмечает Павел Белоус.

Сейчас семья Павла продолжает бороться за здоровье девочки. И Эпицентр просит всех неравнодушных присоединиться к этой борьбе.

Евгений Вовненко из Киева, а также его компаньон Алексей, были совсем не уверены в победе. У ребят, в отличие от конкурентов, не было действующего бизнеса. На проект они пришли только со своей мечтой. Впрочем, им удалось покорить судей своими рецептами здоровой арахисовой пасты.

Евгений Вовненко.

"У нас была только идея. Я помню, ехал в машине и услышал по радио, что Эпицентр реализует проект "Миллион добрых дел". Сразу позвонил Алексею и сказал, что мы не можем упустить такую возможность. Мы должны попытаться", — вспоминает киевлянин.

Евгений Вовненко.

За полученные средства ребятам удалось арендовать и оборудовать коллоидным мельницей новое помещение для производства арахисовых и шоколадных паст. Здесь также разместился упаковочный цех, лаборатория и небольшое складское пространство. "На сегодняшний день мы реализуем сто килограммов в месяц фасованной пасты с различными вкусами.

Евгений Вовненко с компаньоном Алексеем.

"Эпицентр собственным примером — проектом "Миллион добрых дел" - доказывает: делать добрые дела легко! Мы это чувствуем каждый раз, когда смотрим в глаза нашим победителям, видим их искренние улыбки и блеск в глазах от того, что занимаются своим делом", - комментирует результаты проекта Ирина Шинкаренко, директор по рекламе и маркетингу Эпицентра.

И действительно, это было не зря!

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