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Козы и голодные буряты: у Мариуполя у местных жителей исчезло стадо животных из-за оккупантов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
145
Время на прочтение
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Козы и голодные буряты: у Мариуполя у местных жителей исчезло стадо животных из-за оккупантов

Фото: Getty Images

Россияне продолжают уничтожать все вокруг.

В селе Юрьевка Мариупольского района, именно там, где базируются буряты, исчезло стадо коз у местных жителей.

Об этом в социальных сетях сообщил советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко.

«Вдруг. Казалось при чем здесь бурить? Но нет. В этом случае просто прямая цепь. Были козы и голодные буряты. Нет коз, однако есть сытые буряты. Смех и грех…. Жаль владельца коз, жителя Евгения, который ждет чуда по телефону +79497114943. Мариупольцы в оккупации передайте ему, что коз уже нет», — говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты "ремонтируют" дома брезентом.

А российский оккупант из Бурятии во время разговора в одной из социальных сетей рассказал, как они уничтожали Мариуполь. Россияне обстреливали жилые дома, потому что им повсюду виднелись украинские защитники.

К тому же в Мариуполе оккупанты снесли здания в Левобережном районе. Среди них – два садика, школа и детский реабилитационный центр. Теперь здесь будут строить жилье для русских военных.

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Дата публикации
Просмотры
145
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