Крафтовые продукты с ярмарки могут быть опасным: на что стоит обратить внимание перед покупкой

Украинцы все охотнее покупают крафтовые сыры, брынзу и колбасы на ярмарках, однако специалисты предостерегают: «натуральное» не всегда означает безопасное. Производство таких товаров регулируется законодательством, а нарушение базовых требований может создавать риски для здоровья.

В Госпродпотребслужбе объясняют: ремесленными считают пищевые продукты животного происхождения, которые изготавливают малые производители на одной производственной мощности по собственной рецептуре или технологии. Закон «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов» устанавливает четкие рамки — средний объем производства не должен превышать 1000 кг или 1000 литров в неделю в течение года, а ключевой ингредиент должен быть украинского происхождения.

Перед покупкой эксперты советуют внимательно читать маркировку. На упаковке должны быть указаны состав продукта, дата изготовления, срок годности, условия хранения, информация о производителе и номер мощности — если он предусмотрен видом деятельности. Все эти требования закреплены в законодательстве об информировании потребителей.

Отдельное внимание стоит уделить условиям хранения. Из-за отсутствия консервантов крафтовая продукция часто требует строгого температурного режима. Его нарушение может привести к быстрой порче. Чистота торгового места, надлежащая транспортировка и корректная упаковка также свидетельствуют об ответственности производителя.

В случае сомнений относительно качества или безопасности товара потребители могут обратиться в территориальные подразделения Госпродпотребслужбы, которая осуществляет контроль в сфере пищевых продуктов и защиты прав покупателей.

Специалисты подчеркивают: внимательность при выборе еды — лучшая профилактика проблем. Крафтовые продукты могут быть качественными, но только при условии соблюдения требований закона и сознательного подхода со стороны потребителя.

