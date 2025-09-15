Крафтовый бум: новые украинские напитки выходят на полки магазинов

Реклама

Государственная поддержка развития крафтовых производителей также сыграла важную роль и сегодня мы уже видим результат — на полках сети «Вина Світу» появился новый продукт от нового производителя «Поліська Казка».

Это предприятие недавно начало свою работу, было построено современное производство, найдены старинные рецепты, адаптированные под самые современные технологии производства — и уже сегодня компания громко заявила о себе на рынке. Несмотря на то, что продукция только появилась на полках магазинов, она уже хорошо известна экспертам и ценителям крафтового напитка.

«Поліська Казка» неоднократно принимала участие в дегустационных конкурсах, где получала призовые места и награды за высокое качество, натуральность и сохранение традиций украинского Полесья.

Реклама

Специалисты отмечают, что этот продукт имеет все шансы стать символом Киевщины, вкусным дополнением праздника и отличным сувениром, который отражает региональную аутентичность Полесья, обладает яркими вкусами и традициями украинской кухни. Это — удачный выбор для дружеской встречи за столом, символ праздника, а также прекрасный подарок, демонстрирующий не только высокое качество, но и культурные и национальные корни Украины.

«Поліська Казка» — новый игрок на рынке крафтовой продукции, за которым следует следить уже сегодня.

Чрезмерное потребление алкоголя вредно для вашего здоровья.