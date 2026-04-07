ПВО РФ

Масштабная кампания Украины по нанесению дальних ударов по нефтяной инфраструктуре РФ успешно использует критическое перенапряжение российской противовоздушной обороны и наносит существенный ущерб экспортному потенциалу агрессора.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 6 апреля.

Новороссийск в огне: Удар по «нефтяному сердцу»

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 6 апреля украинские силы атаковали нефтяной терминал «Шесхарис» возле порта Новороссийск (Краснодарский край), что повлекло за собой масштабный пожар.

Геолокационные кадры подтверждают возгорание на причалах для нефтяных танкеров.

Источники Reuters сообщают, что огонь охватил главный пирс государственной компании Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (позывной «Мадяр») сообщил об успешном поражении фрегата класса «Адмирал Григорьевич» непосредственно в порту.

«ПВО не резиновая»: Россия не способна защитить тыл

Громадная территория России стала ее слабым местом. Оккупанты до сих пор полагаются на традиционные системы ПВО, которые оказались бессильными против массированных налетов украинских дронов.

Ситуация для Кремля становится критической: систематическое уничтожение российских радаров украинскими военными еще сильнее растягивает вражеские ресурсы, создавая огромные дыры в обороне.

Z-пропагандисты в истерике: «Ракеты не берутся из ниоткуда»

Российские «военкоры» уже не скрывают отчаяния, критикуя неэффективность защиты стратегических объектов. Один из лояльных к Кремлю блоггеров признал:

«Постоянные украинские удары истощают силы ПВО до предела. Боеприпасы тратятся с бешеной скоростью, а Россия не может просто так „из воздуха“ создать тысячи ракет для комплексов „Панцирь“».

Основные жалобы российских пропагандистов:

Ресурсный голод: производство не успевает по интенсивности атак.

Уязвимость флота: военные корабли в базах стали легкими мишенями для дронов.

Экономический ущерб: колоссальные ресурсы тратятся на бесконечные ремонты поврежденной инфраструктуры.

Российские военные эксперты призывают армию РФ срочно копировать украинскую тактику «мобильных огневых групп» и акустической разведки, поскольку классическая ПВО окончательно провалила задачи защиты нефтяного сектора.

Напомним, авиационный эксперт, кандидат технических наук в области беспилотных технологий Богдан Долинце заявил о том, что РФ имеет ограниченные возможности для перехвата как крылатых, так и баллистических ракет из-за нехватки эффективных систем ПВО. В случае атаки баллистическими ракетами по Москве у российской стороны будет всего от 5 до 10 минут для реагирования.