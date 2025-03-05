Крал вещи, чтобы продать: на Житомирщине мужчину подозревают в поругании над могилами защитников

Мужчина цинично разорил могилы двух сыновей своей односельчанки, которые оба погибли на фронте.

В Житомирской области полицейские завершили расследование надругательства над могилами павших защитников.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Инцидент произошел в конце 2024 года. Местная жительница рассказала, что заметила беспорядок на могилах двух своих сыновей, погибших на фронте. Она обнаружила отсутствие металлических флагштоков с флагами Украины и десантно-штурмовых войск ВСУ.

К преступлению оказался причастен 55-летний односельчанин матери погибших героев. Мужчина ранее уже неоднократно был осужден за имущественные преступления и в 2017 году также совершил подобные противоправные действия на кладбище.

Правоохранители установили, что подозреваемый причастен еще к двум кражам флагов и металлическим жердям из могил павших защитников на том же кладбище.

Ему инкриминировано повторное совершение поругания над могилами военнослужащих, по корыстным и хулиганским мотивам (ч. 3 ст. 297 УК Украины), а также кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве задержали мужчину, пытавшегося поджечь мемориал на Майдане.

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