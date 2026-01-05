- Дата публикации
Краматорск испытал комбинированный удар РФ: есть погибший и раненый
В результате комбинированного удара российских войск по Краматорской общине 4 января погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.
В субботу, 4 января, Краматорское общество оказалось под комбинированным ударом российских войск. В результате атак погиб один человек, еще один получил ранения.
Об этом сообщил Краматорский городской совет в сообщении в соцсетях.
По информации городских властей, в течение дня зафиксировали несколько ударов:
в 10:35 беспилотник типа «Молния-2» попал в здание магазина;
в 18:45 ударный БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры;
в период с 19:10 до 19:30 российские войска нанесли три удара по частному сектору общины.
В результате обстрелов погиб мужчина 1996 года рождения.
Также ранение получила женщина 1996 года, ей оказывают медицинскую помощь.
В настоящее время идет установление окончательных последствий российского удара по гражданскому населению.