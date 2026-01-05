ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
164
Время на прочтение
1 мин

Краматорск испытал комбинированный удар РФ: есть погибший и раненый

В результате комбинированного удара российских войск по Краматорской общине 4 января погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Атака на Краматорск

Атака на Краматорск

В субботу, 4 января, Краматорское общество оказалось под комбинированным ударом российских войск. В результате атак погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил Краматорский городской совет в сообщении в соцсетях.

По информации городских властей, в течение дня зафиксировали несколько ударов:

  • в 10:35 беспилотник типа «Молния-2» попал в здание магазина;

  • в 18:45 ударный БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры;

  • в период с 19:10 до 19:30 российские войска нанесли три удара по частному сектору общины.

В результате обстрелов погиб мужчина 1996 года рождения.
Также ранение получила женщина 1996 года, ей оказывают медицинскую помощь.

В настоящее время идет установление окончательных последствий российского удара по гражданскому населению.

