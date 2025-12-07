- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 259
- Время на прочтение
- 1 мин
Краматорск остался без света — детали
В результате очередных атак окупантов в Краматорске введены аварийные отключения света.
Без электроэнергии остался город Краматорск Донецкой области.
Об этом пишет Краматорский городской совет со ссылкой на Краматорские РЭС.
«Краматорские РЭС сообщают, что в связи с аварийным отключением без электроснабжения город Краматорск», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, каковы графики отключения света в Киеве и областях Украины.