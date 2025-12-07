ТСН в социальных сетях

Украина
259
1 мин

Краматорск остался без света — детали

В результате очередных атак окупантов в Краматорске введены аварийные отключения света.

Дмитрий Гулийчук
В Краматорске блекаут

В Краматорске блекаут / © Associated Press

Без электроэнергии остался город Краматорск Донецкой области.

Об этом пишет Краматорский городской совет со ссылкой на Краматорские РЭС.

«Краматорские РЭС сообщают, что в связи с аварийным отключением без электроснабжения город Краматорск», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, каковы графики отключения света в Киеве и областях Украины.

259
