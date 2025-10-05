- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 1 мин
Краматорск впервые атаковал дрон на оптоволокне (видео)
5 октября город Краматорск впервые был атакован русским дроном на оптоволокне.
Сегодня, 5 октября, россияне впервые ударили FPV-дроном на оптоволокне по Краматорску Донецкой области.
Об этом рассказал начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает «Суспільне Донбас».
«Это впервые, когда по городу враг ударил FPV-дроном на оптоволокне. Поврежден автомобиль», — рассказал Гончаренко.
Судя по опубликованному в Сети видео, дрон попал в стоящую припаркованную на обочине машину.
По словам Гончаренко, в ходе этой атаки травмированных и погибших нет.
Корреспондент «Донбасс.Реалии» уточнил, что атака была возле многоэтажной жилой застройки.
Заметим, что дрон на оптоволокне управляется с помощью физического оптоволоконного кабеля, соединяющего его с наземной станцией управления. Это обеспечивает высокое качество связи, устраняя уязвимость от радиоволн и делая дрон неуязвимым к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В то же время дальность полета таких дронов ограничена длиной кабеля, который разматывается из катушки во время полета.
Ранее сообщалось, что Россия ударила тремя бомбами по центру Краматорска.