Краматорск впервые атаковал дрон на оптоволокне (видео)

Скриншот с видео полета дрона, опубликованного пропагандистами

Сегодня, 5 октября, россияне впервые ударили FPV-дроном на оптоволокне по Краматорску Донецкой области.

Об этом рассказал начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает «Суспільне Донбас».

«Это впервые, когда по городу враг ударил FPV-дроном на оптоволокне. Поврежден автомобиль», — рассказал Гончаренко.

Судя по опубликованному в Сети видео, дрон попал в стоящую припаркованную на обочине машину.

По словам Гончаренко, в ходе этой атаки травмированных и погибших нет.

Остатки оптоволокна / © Радіо Свобода

Корреспондент «Донбасс.Реалии» уточнил, что атака была возле многоэтажной жилой застройки.

Заметим, что дрон на оптоволокне управляется с помощью физического оптоволоконного кабеля, соединяющего его с наземной станцией управления. Это обеспечивает высокое качество связи, устраняя уязвимость от радиоволн и делая дрон неуязвимым к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В то же время дальность полета таких дронов ограничена длиной кабеля, который разматывается из катушки во время полета.

Ранее сообщалось, что Россия ударила тремя бомбами по центру Краматорска.