Краматорск затопило: все, что известно о прорыве дамбы (фото, видео)

Возле Краматорска Донецкой области 4 марта прорвало дамбу. Частично разрушился водосбросный шлюз гребли в селе Городещино. В результате произошел неконтролируемый сброс воды, затопило минимум 260 жилых домов в громаде.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации.

Чего прорвало дамбу в Краматорске

О прорыве дамбы 4 марта сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко. Он опубликовал видео с места происшествия на своей странице в Facebook. Мэр отметил, что причина прорыва — увеличение количества воды из-за таяния снега.

"Мартовский снегопад продолжает творить беды — разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. Все соответствующие службы на местах", — отметил глава Краматорска.

Фото: Донецкая областная военная администрация Фото: Донецкая областная военная администрация

Сколько домов затопило

В Краматорске оперативно развернули штаб комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ее первоочередная задача была снизить поток воды, которая продолжает прибывать и разливается населенными пунктами.

Вечером 4 марта в ГСЧС сообщили о подтоплении 260 домов на 30 улицах в Краматорском районе. Спасатели эвакуировали людей из пострадавших домов, их расселили во временное жилье.

Фото: Донецкая областная военная администрация

Фото: Донецкая областная военная администрация

Фото: Донецкая областная военная администрация

Спасение людей

Эвакуировать жителей из-за подтопления помогала патрульная полиция, коммунальщики и медики. По данным правоохранителей, уровень воды на улицах Краматорска в некоторых местах достигал 1,5 метра.

Полицейские показали, как пробирались в дома и на руках выносили людей и животных. Кого-то выводили под руки, кого-то вывозили автомобилем, кого-то — транспортировали на лодке, детей пришлось выносить на себе.

Фото: Донецкая областная военная администрация

Фото: Донецкая областная военная администрация

Фото: Донецкая областная военная администрация

Напор воды удалось снизить

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко днем 5 марта заявил, что на месте прорыва создали бетонное заграждение. Там продолжают расчищать русло реки Бычок для минимизации последствий разлива.

"Кроме того, для обеспечения сброса воды был проведен ряд технологических мероприятий на смежных плотинах. Напор воды в водосбросном шлюзе водохранилища уменьшился, река Бычок вернулась в свое русло", — отметил Кириленко.

Фото: Донецкая областная военная администрация

Фото: Донецкая областная военная администрация

Фото: Донецкая областная военная администрация

Пострадавшим выплатят компенсацию

Спасатели продолжают обследовать затопленные участки и откачивают воду из подвалов подтопленных домов. Разрушения фиксируют и документируют. Всем пострадавшим от стихии в ОВА обещают предоставить компенсацию из местного бюджета и помощь в восстановлении поврежденного жилья

"Уже есть договоренность областной администрации с международными организациями по предоставлению необходимых строительных материалов. На совещании с участием всех вовлеченных в процесс ликвидации последствий подтопления обсудили дальнейшие шаги по расчистке берегов реки Бычок и меры, необходимые для того, чтобы сделать невозможным повторение подобных ситуаций в будущем", – добавил Кириленко.

Фото: Донецкая областная военная администрация

Фото: Донецкая областная военная администрация Фото: Донецкая областная военная администрация

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