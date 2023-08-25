Краматорская учительница "сливала" врагу геолокации подразделений ВСУ в Донецкой области

Предательнице грозит пожизненное заключение.
В Донецкой области задержан российский агент. Сторонница путинских войск передавала оккупантам данные о дислокации участвующих в контрнаступлении под Бахмутом подразделений ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Приспешницей русских войск советницей оказалась учительница одного из Краматорских лицеев. Она работала на главном управлении ГРУ РФ. Российская информатор собирала данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения Сил обороны.
Собранные данные агент дистанционно передавала из-за "связного" с временно оккупированной части Луганской области. Это был ее близкий знакомый, который сейчас находится в рядах так называемого МЧС ЛНР.
Фигурантке сообщили о подозрении по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Ей грозит пожизненное заключение.
Как сообщалось, СБУ задержала агента РФ, "готовившего" обстрел ТЭЦ Киева во время отопительного сезона. Злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний.