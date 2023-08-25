Краматорская учительница "сливала" врагу геолокации подразделений ВСУ в Донецкой области

В Донецкой области задержан российский агент. Сторонница путинских войск передавала оккупантам данные о дислокации участвующих в контрнаступлении под Бахмутом подразделений ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Приспешницей русских войск советницей оказалась учительница одного из Краматорских лицеев. Она работала на главном управлении ГРУ РФ. Российская информатор собирала данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения Сил обороны.

Собранные данные агент дистанционно передавала из-за "связного" с временно оккупированной части Луганской области. Это был ее близкий знакомый, который сейчас находится в рядах так называемого МЧС ЛНР.

Фигурантке сообщили о подозрении по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Ей грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, СБУ задержала агента РФ, "готовившего" обстрел ТЭЦ Киева во время отопительного сезона. Злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний.

Читайте также: