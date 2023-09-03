Жительница Краматорска "селфилась" на фоне ракеты: чем это обернулось

Накануне, 2 августа, жительница Краматорска Донецкой области решила сделать селфи на фоне ракеты, после атаки армии РФ застрявшей прямо посреди проезжей части.

Фото опубликовал Телеграмм-канал "Типичный Краматорск".

Женщина позировала возле вражеского снаряда в ярком красном платье. Снимок она делала, несмотря на официальный запрет властей снимать места попадания ракет, военную технику и другие детали о войне, которые могут использовать оккупанты.

После такой фотосессии патрульные провели "разъяснительную" беседу с женщиной.

"Патрульные, работавшие на месте происшествия, установили личность женщины, проверили ее по имеющимся базам, а также провели профилактическую беседу о недопустимости такого безответственного поведения и отправили домой", — рассказала пресс-офицер Патрульной полиции Краматорская и Славянская Ксения Яцен.

Ракета в Краматорске. Фото: "Типичный Краматорск".

Краматорская жительница фотографируется возле ракеты. Фото: "Типичный Краматорск".

Как сообщалось, 2 сентября, россияне в очередной раз обстреляли Краматорск в Донецкой области. Оккупанты попали в квартиру многоэтажки, на территорию возле кладбища и повредили дорожное полотно. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

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