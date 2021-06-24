Кран "Захарий" вернулся к "Большой стройке" вантового моста в Запорожье

Кран "Захарий" вернулся к "Большой стройке" вантового моста в Запорожье

С помощью "Захария" монтируют вторую секцию пролетного строения на вантовом мосту.

Восстановленный плавучий кран LK-800 "Захарий" после ремонта вернулся в Запорожье на строительство мостов через Днепр. Кран прибыл на стройплощадку и сразу приступил к работе.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной госадминистрации.

В начале мая самый мощный плавучий кран Европы получил повреждения: его дно столкнулось с подводной скалой. Отремонтировали "Захария" на Херсонском судоремонтном заводе.

Отсутствие крана не остановило темпов строительства. Сейчас с помощью "Захария" монтируют вторую секцию пролетного строения на вантовом мосту.

"Согласно проекту строительства, с помощью плавкрана мостостроители выполняют монтаж секций пролетного строения вантового моста (сооружения №10). Первая секция уже была установлена в апреле. Впереди еще монтаж пяти таких секций верховой части моста, а также шестой - на низовой части", - информирует Запорожская ОГА.

Напомним, запорожские мосты долгие годы имели статус крупнейшего украинского недостроя. Возобновить возведение мостов удалось в прошлом году благодаря инициированной президентом Владимиром Зеленским программе "Большая стройка".

Координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в прошлом году открыли проезд по верховой части балочного моста, а в этом году завершат его низовую часть.

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