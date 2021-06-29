"Красава, Баста" и сельская "Плыне кача": сеть супермаркетов уволила менеджера после скандальных высказываний

Компания уверяет, что не разделяет содержание и форму публикаций Баранского в соцсетях, которые вызвали возмущение сообщества

Торгово-промышленная группа Fozzy Group уволила своего скандального маркетинг-директора одного из стартапов Вячеслава Баранского.

Об этом сообщает пресс-служба Fozzy Group.

Компания уверяет, что не разделяет содержание и форму публикаций Баранского в соцсетях, которые вызвали возмущение общественности.

"Поскольку сотрудники являются нашей ценностью, то основой для решения относительно этой ситуации стала личная встреча руководителей компании со Славой. По итогам встречи сообщаем, что отныне Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group", — говорится в сообщении.

В группе компаний добавили, что работают для развития Украины и благосостояния общества.

Напомним, что маркетинговый директор одного из стартапов торгово-промышленной группы Fozzy Group Вячеслав Баранский сделал ряд скандальных заявлений в соцсетях.

В частности он поддержал концерт российского рэпера Басты, который выступал в оккупированном Крыму.

"Красава, Баста. Сельскую тупость победит только город, кладущий болт на ценности села", — написал Баранский.

Также он писал: "Зачем вам Моргерштерн, если есть сельская "Плыне кача", очернив память героев Небесной Сотни. Кроме того, Баранский критиковал традицию одевать вышиванки.

Сам Вячеслав Баранский впоследствии написал, что "перегнул палку" и "вкладывал другие смыслы и контекст" в свои посты. Он заверил, что Донбасс и Крым — украинские территории.

Напомним Василий Вакуленко (Баста) попал в "черный список" Минкульта в январе 2018 года.

Но впоследствии артисту-украинофобу был разрешен въезд в Украину. Так, 31 августа 2020 года в адрес Минкульта поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключение из списков лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко. После чего рэпера и исключили из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

При этом в Киеве охрана Басты набросились на украинца из-за фразы о Крыме.

Что касается его сторонников, то ранее дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой Анастасия защитила российского исполнителя Басту и заявила, что "нужно успокоиться, потому что Крым уже не украинский". Это вызвало недовольство украинцев и девушка извинилась за свои заявления, сказав, что "она не знала о политических взглядах Басты".

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