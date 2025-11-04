Лучше надеть свитер - в "Укрэнерго" предупредили граждан

Отопление / © iStock

Укрэнерго призывает украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы и советует дома одеваться теплее вместо прогревать помещение до +22°C.

Об этом сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире Новости.LIVE.

Он подчеркнул, что наибольшая нагрузка на энергосистему Украины наблюдается в утренние часы с 8 до 11 и в вечерний период с 15 до 22.

«Потребители, а именно бытовые пользователи, являющиеся крупнейшими потребителями электроэнергии в Украине, должны менять свое поведение. Нужно не доводить температуру в помещениях до максимально комфортных 20–22 градусов, а надеть дополнительный свитер и помочь нашей нейросистеме справляться с пиковыми нагрузками», — сказал Зайченко.

Он также посоветовал переносить использование наиболее мощных приборов в часы, когда нагрузка меньше, чтобы не создавать дополнительного давления на систему.

«Наша цель — обеспечить стабильность энергоснабжения даже в сложных условиях, и сознательное использование электричества каждым потребителям значительно этому способствует», — добавил руководитель «Укрэнерго».

Напомним, ранее мы писали о том, что в настоящее время в Украине не во всех городах начался отопительный сезон, ведь среднесуточная температура выше +8 градусов.