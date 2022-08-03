Большая морковь без химии: понадобится одно копеечное средство

Хотя морковь считается неприхотливой культурой, не всем огородникам удается вырастить красивые и крупные корнеплоды. Однако есть одно копеечное средство, которое поможет получить большой урожай без химии. Чем удобрить морковь – читайте в материале ТСН.ua.

Чтобы морковь росла большой, ей нужен правильный уход. Особенно важно своевременно поливать грядки и вносить специальные удобрения. Корнеплоды моркови будут сочными и хорошими, если получат достаточное количество микроэлементов и полезных веществ.

К примеру, для быстрого роста моркови нужен фосфор, калий и магний. А вот азота добавлять в перечень удобрений не стоит – он этому оранжевому корнеплоду может только навредить. Чем удобрить морковь, чтобы она росла большая и красивая?

Если вы не хотите использовать химию, можете попробовать простое, но действенное средство, которое стоит копейки, но поможет получить большой урожай. Речь идет о древесной пепле. Кроме того, что в нем содержатся все необходимые для роста микроэлементы и полезные вещества, он еще и борется с вредителями.

Чтобы приготовить удобрение нужно взять: 5 литров воды, 100 г пепла. Все ингредиенты нужно хорошо размешать и настаивать в течение 10-11 часов. После этого можно сразу начинать поливать грядку.

Перед внесением удобрения обязательно полейте растение обыкновенной водой. А уж потом добавляйте смесь под корень.