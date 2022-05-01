Красиво: ВСУ из "Стугны" сбили вертолет оккупантов (видео)

Вооруженные силы Украины попали во вражеский вертолет.

Вооруженные Силы Украины продолжают оставлять без воздушных судов армию российских оккупантов. В этот раз у них стало на один вертолет меньше.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Второй сбитый Ка-52 "Аллигатор" расчетом ПТРК "Стугна-П", — лаконично проинформировали в Генштабе.

На кадрах видно, как на мониторе "Стугны" украинские защитники наводят прицел на вражеский вертолет и через мгновение сбивают его. К-52 вспыхивает.

Следует отметить, что "Стугна-П" — украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) второго поколения. Его разработали в киевском конструкторском бюро "Луч". Комплекс полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу и может вести огонь ракетами калибра 130 мм с различными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере.

Напомним, что 29 апреля при налете авиации РФ военнослужащий срочной службы одной из частей Национальной гвардии Украины, находясь на боевом дежурстве в Запорожской области, умело использовал ПЗРК "ИГЛА" и ударил им по российскому самолету.