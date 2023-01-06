Красивые древние и современные украинские колядки: о чем их тексты и что они символизируют

С давних времен украинцы утром на Рождество шли в храм, а после богослужения под вечер ходили по домам и колядовали. У колядующих была важная задача — принести хозяевам дома весть о рождении Спасителя. ТСН.ua рассказывает, о чем идет речь в старинных колядках и делится с вами современными рождественскими песнями.

Как и когда появилась традиция колядовать

В дохристианское время на территории современной Украины давние славяне праздновали 25 декабря день солнцестояния, которое называлось Коляда. Существовала даже легенда о богине Коляде, рожавшей новое солнце (Божича). А на солнце охотился змей, по имени Коротышка.

Еще тогда появилась традиция ходить от дома к дому, петь ритуальные песни и возвещать людям, что родилось новое солнце. Также в текстах желали хозяину и его семье благополучие, силу, счастье. Тексты этих песен, к сожалению, не сохранились до наших дней.

С появлением христианства обряд сохранился, но уже проводился в честь рождения Иисуса Христа. Поэтому в колядках стали рассказывать о событиях, связанных со Спасителем. В своей книге "Традиции и жизнедеятельность этноса: на материалах празднично-обрядовой культуры украинцев" Владимир Борисенко пишет, что среди украинцев было принято собираться вместе и проводить репетиции, чтобы потом хорошо заколядовать.

Сначала шли колядовать дети, поздно вечером к ним подтягивались и взрослые. Обычно группы ребят ходили по отдельности. Каждая группа имела своего главаря. После выполнения колядки непрозрачно намекали на вознаграждение и желали хозяевам всего лучшего в новом году:

"Да выносите колбасу, потому что я дом разнесу" или "Выносите также кныш, потому что напущу в дом мышь".

Часто пожелания менялись в зависимости от региона.

Колядники всегда переодевались, исполняли своего рода спектакль. В западных регионах в ХVIII-ХІХ веке был популярен вертеп — целый передвижной театр, выступавший в домах состоятельных людей. Спектакль создавался на основе главной темы — библейской. Чаще всего использовали рождение Иисуса Христа. Хотя иногда разыгрывали и бытовые сцены.

Во главе делегации ряженых колядников в центральных и левобережных регионах всегда был тот, кто нес рождественскую звезду. Здесь было принято водить "козу". Ее роль исполнял один из участников группы — он надевал кожух и маску, исполнял ритуальные танцы.

Старинные колядки: тексты и их значение

Одной из популярнейших старинных колядок в Украине считается "Небо і Земля". В ней прославляется Иисус Христос. А ее текст звучит так:

Небо і Земля нині торжествують.

Ангели й люди весело празнують.

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, царіє вітають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

"Чудо, чудо!" – повідають.

Еще одной популярной колядкой считается песня "Нова радість стала". В нем описываются не только события в Вифлееме, но и содержатся пожелания хозяевам дома и членам их семьи:

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

- Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Достаточно известной украинской колядкой считается "Добрий вечір тобі, пане господарю". В ней колядник описывает весь цикл рождественских праздников или Праздников, как их еще называют в народе:

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Не все колядки были народными песнями. Некоторые были написаны известными авторами. Например, музыку и слова к песне "Во Вифлеємі нині новина" написал Остап Нижанковский.

Современные украинские колядки

Часто в украинских колядках воспроизводились исторические события, оказывавшие влияние на народ. К примеру, во времена Советского Союза, когда Рождество запрещалось, обрядовые песни были своего рода протестом.

Сегодня также создаются колядки, освещающие события войны в Украине. Так житель Тернополя Олег Витвицкий написал "Там во Бахмуті". В этой современной украинской колядке рождение Иисуса Христа переплыло с войной:

Там во Бахмуті,

Де стріли чути,

Де стільки цвіту

Вже полягло...

Враз тихо стало

І залунало:

Христос Родився!

Славімо Його!

Донецька нічка,

Окопна свічка,

І ворогам всім

Лютим на зло, –

Стали солдати

Колядувати:

Христос Родився!

Славімо Його!

Під Гуляй Полем

Кутя на столі,

Звіздою небо

Там зацвіло,

Вітер у степу

Водить вертепи:

Христос Родився!

Славімо Його!

В місті Марії

Промінь надії

Десь над Азовом

В небо звело,

Там нас чекають,

Тихо співають:

Христос Родився!

Славімо Його!

Під замком львівським,

На Личаківськім,

Лицарів військо

Спокій знайшло...

Ми ж до Героїв

Із колядою:

Христос Родився!

Славімо Його!

В древньому Римі

Петрик із Криму

Разом зі світом

Славить Різдво,

Юля з Луганська,

Настя з Бердянська:

Христос Родився!

Славімо Його!

А в Тернополі

Маленька Оля

З фронту чекає

Татка свого.

Ручки складає,

Слізки втирає:

Христос Родився!

Славімо Його!

Наша родина -

Вся Україна,

І Збройні сили,

І ТРО,

Під Божим стягом

Йдем до звитяги, -

Христос Родився!

Славімо Його!

Как относится к колядкам и колядникам церковь

По словам отца Тараса Жеплинского, являющегося руководителем информационного отдела департамента информации УГКЦ, к колядкам Церковь всегда относилась хорошо. Их часто можно услышать в храмах к Рождеству или другим праздникам рождественского цикла. Они давно стали неотъемлемым элементом Рождества среди народа.

Священник отмечает, что колядки помогают людям делиться радостью, добром, наполняющим их сердце. Также при их исполнении можно пожелать, чтобы новорожденный Бог подарил им то, о чем они мечтают.

Впрочем, популяризируются Церковью только колядки, которые прославляют Иисуса Христа, а не атрибуты Рождества. Например, в храмах не поют песни о вкуснях или пятачках. Главная суть колядки – родился Сын Божий.