Красивые поздравления с Международным днем ​​объятий 2022: картинки, проза, стихи и открытки

21 января весь мир празднует замечательный праздник – Международный день объятий (International Hug Day). Ученые доказали, что настоящие теплые объятия помогают улучшить работу нервной системы, справиться с жизненными проблемами и просто делают людей более счастливыми. Поэтому ТСН.ua подобрал поздравления с днем ​​объятий, чтобы вы смогли обрадовать своих близких и друзей.

Поздравления с днем ​​объятий: проза

Даже если ваш близкий человек в Международный день объятий 2022 находится далеко, "обнять" его можно теплыми словами и приятными приветствиями:

С Днем объятий! Желаю тебе больше поводов в жизни для крепких и искренних объятий. Желаю тебе много радостных эмоций, пусть жизнь будет наполнена чувствами любви и дружбы. Пусть дома всегда будут те, кто готов поделиться с тобой самыми искренними и теплыми объятиями.

Поздравления с днем объятий

***

Поздравляю с днем ​​объятий и крепко обнимаю. Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, желаю всем сердцем любить, желаю никогда не прятать свои чувства и эмоции, желаю нежных объятий и искренних улыбок.

Поздравления с днем объятий

***

Поздравляю тебя с Днем объятий! От всего сердца желаю тебе каждый день обниматься и обнимать. Пусть твои близкие всегда дарят тебе радость и счастье. Пусть обнимают дети и друзья, родные и любимые люди, коллеги и знакомые, домашние питомцы и даже теплый плед зимними холодными вечерами.

Поздравления с днем объятий

***

С Днем объятий искренне поздравляю и желаю от всего сердца радужных и теплых встреч с хорошими друзьями и дорогими близкими, желаю светлых чувств и добрых эмоций, желаю крепких и искренних объятий, желаю счастливых улыбок и счастья.

Поздравления с днем объятий

***

Поздравляю всех с днем ​​объятий! Излучайте радость, дарите позитив и улыбки. Обнимайтесь почаще и заряжайте всех скептиков хорошим настроением. Объятия сближают, раскрашивают серые будни и вносят в жизнь радостные мгновения.

***

Поздравляю с Днем объятий. Желаю никогда не быть злюкой и всегда с распростертыми объятиями встречать хороших гостей, хороших друзей, любимых близких и дорогих для души людей. Пусть тебя крепко обнимают, ценят и любят!

Поздравления с днем объятий

***

Обнять – это так просто, так важно, так здорово! В Международный день объятий я поздравляю тебя и желаю жить, как в сказке, мечтать и любить, чтобы исследовать весь мир и искать в нем свое счастье! Пусть тебе подчинятся все высоты, пусть исполнятся все мечты!

Поздравления с днем объятий

***

Поздравляю с Днем объятий и хочу пожелать частых поводов в жизни для крепких и искренних объятий с эмоциями счастья и радости, с чувствами любви и дружбы. Пусть и после удачного и после тяжелого дня дома ждут тебя обнимашки близких.

Поздравления с днем объятий

***

Поздравляю с Днем объятий, с праздником искренности и проявления добрых чувств. Желаю никогда не сдерживать свои светлые и счастливые эмоции, всегда дарить любимым людям свои объятия и лучезарные улыбки, быть рядом с близким человеком и в трудную минуту, и в час невероятной радости.

Поздравления с днем объятий

***

Объятия – такое личное, разрушающее границы между людьми, они так важны для каждого человека… В Международный день объятий я хочу тебя обнять, а также пожелать счастливой жизни, исполнения всех заветных желаний и море любви!

Поздравления с днем ​​объятий: стихи

По всему миру в Международный день объятий существует интересный флешмоб: подойти к незнакомому человеку на улице и искренне обнять его. Но если вы стесняетесь этого делать, можно отправить друзьям и знакомым поздравления с днем ​​объятий в стихах:

В День объятий пожелаю

Обниматься каждый день.

Это действие простое

Может вылечить мигрень.



«Обнимашки» пусть согреют,

Отведут от вас беду,

Настроение поднимут,

Дарят радость, теплоту.



Пусть гормон повысят счастья

Вам объятия всегда,

Крепость рук родных, любимых

Не подводит никогда.

Поздравления с днем объятий

***

Стремитесь дарить теплоту ваших рук,

Чтоб слышен от радости сердца был стук.

Дарите друг другу объятья свои —

Цените частичку нежнейшей любви!



Делитесь друг с другом своей теплотой,

Душевной идиллией и красотой...

Дарите друг другу своё понимание,

Заботу и нежность, улыбку, внимание!



Не бойтесь обнять, просто так, от души,

Ведь ваши объятия так хороши —

В них сила, тепло, вдохновение, свет,

Что сможет всегда уберечь вас от бед!

Поздравления с днем объятий

***

С днем объятий поздравляю!

Крепко-крепко обнимаю.

И хочу я пожелать

Часто к сердцу прижимать



Дорогих тебе людей.

Сразу станет всем теплей.

Это лучшее лекарство

От хандры — всегда бесплатно!

Поздравления с днем объятий

***

В День объятий свою нежность

И заботу прояви.

И того, кто сердцу дорог,

Крепко-крепко обними.



Пусть согреет в мире сером

В миг холодных, дерзких вьюг

Доброе прикосновение

Ласковых, любимых рук.

Поздравления с днем объятий

***

Поздравленья принимай,

Шире руки расставляй.

Обнимашки принимай,

В день объятий — обнимай!

Я от души хочу тебя сейчас обнять,

И подарить тебе приятные мгновения,

Со всей любовью, крепко так прижать,

Чтоб ощущать твое сердцебиение!



Со всею страстью, нежностью, теплом

Я обниму тебя сегодня, в день объятий,

И станет ярче мир, наполнится добром,

И каждый миг будет немыслимо приятен!

Поздравления с днем объятий

***

В прекрасный праздник — день объятий

Желаю искренних симпатий

Как можно больше испытать,

Добрее, мягче, лучше стать.



Друг с другом чаще обниматься,

В любви и в радости купаться,

Не ссориться и не ворчать,

От жизни счастье получать.

Поздравления с днем объятий

***

Объятий желаю вам разнообразных:

Приветственных, дружеских, огнеопасных,

Родительских — мягких, начальственных — крепких,

Радушных, спасительных, сильных и цепких,

По-братски ответными, мужскими, надежными,

По-женски нечаянными, осторожными,

Любовных, конечно, горячих и страстных,

Гостеприимных, уютных, прекрасных!

Поздравления с днем объятий

***

В день объятий тебя обнимаю

Крепко-крепко, желая добра,

В этот день я тебе пожелаю,

Чтоб прошла и печаль и хандра!



Пусть почаще тебя обнимают,

Пусть звучит счастья светлый мотив,

Обнимашки нам жизнь продлевают,

Дарят радость, тепло, позитив!

Поздравления с днем объятий

***

С Днем объятий поздравляю!

Срочно близких обними.

В этот праздник я желаю

Счастья, радости, любви!



Пусть объятия простые

Дарят веру в доброту,

Настроенья озорные

И реальную мечту!

Читайте также: