"Красная чайка": в Харькове заметили элитный суперкар стоимостью более 7 миллионов гривен

Выпуск спорткара Mercedes-Benz SLS AMG завершился в 2014 году.
В Харькове на одной из улиц заметили элитный суперкар Mercedes-Benz SLS AMG красного цвета.
Фото опубликовали в Instagram-паблик @kharkiv_cars.
Цена такого автомобиля в Украине может достигать 289 тысяч долларов (более 7 миллионов гривен).
Двухместное купе Mercedes-Benz SLS AMG, которое пришло на смену модели SLR McLaren, начали выпускать в 2010 году на заводе в Зиндельфингене.
Характерным отличием стали подъемные двери типа "крыло чайки" — как в классической машине.
Выпуск спорткара Mercedes-Benz SLS AMG завершился в 2014 году.
Кстати, этот автомобиль, по версии журнала Playboy, был признан автомобилем года 2010 года.
Напомним, 17-летний блогер разгромил уникальный гиперкар за 3,4 миллиона долларов.