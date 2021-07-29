"Красная чайка": в Харькове заметили элитный суперкар стоимостью более 7 миллионов гривен

"Красная чайка": в Харькове заметили элитный суперкар стоимостью более 7 миллионов гривен

Выпуск спорткара Mercedes-Benz SLS AMG завершился в 2014 году.

В Харькове на одной из улиц заметили элитный суперкар Mercedes-Benz SLS AMG красного цвета.

Фото опубликовали в Instagram-паблик @kharkiv_cars.

Цена такого автомобиля в Украине может достигать 289 тысяч долларов (более 7 миллионов гривен).

Двухместное купе Mercedes-Benz SLS AMG, которое пришло на смену модели SLR McLaren, начали выпускать в 2010 году на заводе в Зиндельфингене.

Характерным отличием стали подъемные двери типа "крыло чайки" — как в классической машине.

Выпуск спорткара Mercedes-Benz SLS AMG завершился в 2014 году.

Кстати, этот автомобиль, по версии журнала Playboy, был признан автомобилем года 2010 года.

Напомним, 17-летний блогер разгромил уникальный гиперкар за 3,4 миллиона долларов.

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