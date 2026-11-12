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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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"Красная лента" в "Резерв+": как правильно снять статус розыска ТЦК

Юристы объяснили, как в 2026 году выяснить причину «красной ленты» в приложении «Резерв+», убрать статус розыска онлайн или через суд и не допустить передачи дела в исполнительную службу.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Резерв+

Резерв+

Появление отметки «в розыске ТЦК» в приложении «Резерв+» создает серьезные риски при проверке документов на улице и может обернуться принудительным взысканием средств. Однако юристы отмечают: эта отметка не является уголовным розыском, а механизм ее снятия зависит от того, было ли нарушение реальным.

Как поступить, чтобы убрать статус и избежать исполнительной службы, разъясняет «Судебно-юридическая газета».

Что означает розыск ТЦК и чем грозит его игнорирование

Юридически сообщение «Вас разыскивает ТЦК» означает, что военкомат зафиксировал нарушение правил военного учета (ст. 210 или ст. 210-1 КУоАП) и обратился в Нацполицию для административного задержания и доставки человека для составления протокола. Приложение Резерв+ только подтягивает эти данные из реестра «Оберег».

Если игнорировать статус и не уплатить вынесенный штраф в установленные сроки, ТЦК передаст постановление в исполнительную службу для принудительного исполнения (в дальнейшем может привести к аресту средств или имущества). В то же время, сама по себе красная лента в приложении не означает автоматической блокировки счетов или возбуждения уголовного дела.

Шаг 1: Узнайте точную причину

Прежде чем что-либо делать, нужно выяснить основание внесения записи:

  • В приложении «Резерв+» нажмите «+» возле своего имени и фамилии на главном экране и выберите «Просмотр документа», где отображается причина нарушения.

  • Если информация не ясна, следует направить письменный запрос в свой ТЦК и СП с требованием сообщить дату, основание внесения записи и информацию о наличии постановления о штрафе.

Шаг 2: Выберите алгоритм снятия статуса

Вариант А: Если вы действительно подняли правила учета В 2026 году урегулировать вопрос можно дистанционно. В Резерв+ доступна функция подачи заявления о признании правонарушения и онлайн-оплаты штрафа. После подачи заявления ТЦК выносит постановление и в приложении открывается возможность оплаты.

  • По данным Минобороны, процесс занимает около четырех дней — после оплаты нужно обновить документ в приложении. Если красная лента не исчезла, платить вторично не следует: следует обратиться в ТЦК с квитанцией, чтобы данные внесли в реестр вручную.

  • Подача заявления онлайн является юридическим признанием вины. Если вы не согласны с нарушением, нажать эту кнопку нельзя.

Вариант Б: Если отметка появилась ошибочно Если вы своевременно обновили данные, имели уважительную причину для неявки по повестке или в реестре произошел сбой, нужно подать в ТЦК мотивированное письменное заявление с требованием исправить недостоверные данные в реестре «Оберег». К заявлению обязательно добавьте копии подтверждающих документов (например, больничный, справки и т.п.) и сохраните доказательство отправки обращения.

Шаг 3: Обжалование в суде

Если ТЦК игнорирует заявление или безосновательно отказывается убирать ошибочный статус, его действия могут быть обжалованы в административном суде:

  • Для обжалования самого постановления о штрафе закон дает только 10 дней с момента его вынесения.

  • Для обжалования противоправных действий или бездействия ТЦК (например, отказа исправить данные в реестре) срок обращения в суд составляет 6 месяцев.

Юристы напоминают: уплата штрафа закрывает конкретное административное нарушение и снимает текущий розыск, но не освобождает военнообязанного от дальнейшего выполнения правил военного учета.

Напомним, после уплаты штрафа за нарушение правил военного учета красная лента в приложении «Резерв+» должна исчезнуть автоматически. Обычно обновление информации занимает около четырех дней. В то же время повторное внесение военнообязанного в розыск возможно, если он допустит новое нарушение.

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