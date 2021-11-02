"Красная" зона в Раде: в парламент будут пускать только с COVID-сертификатами

"Красная" зона в Раде: в парламент будут пускать только с COVID-сертификатами

Коронавирус имеют семь депутатов.

С 15 ноября в Верховную Раду будут пускать только с COVID-сертификатами.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 ноября.

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Соответствующее постановление депутаты должны принять на внеочередной сессии. Если справки о прививках нет, то пригодятся ПЦР-тест или тестирование на антиген. Ограничения будут касаться и народных депутатов, и работников аппарата ВР, и журналистов.

Сейчас коронавирусом болеют семь народных депутатов. Впрочем, точное количество вакцинированных избранников пока неизвестно. Однако в стенах парламента будут работать мобильные бригады, которые будут прививать и проводить экспресстесты на COVID-19. К тому же, рядом с парламентом откроют еще несколько пунктов вакцинации, где смогут привиться все желающие.

С 15 ноября в парламент будут впускать только с COVID-сертификатами | Новости Украины

Как сообщалось, об открытии пунктов COVID-вакцинации в Раде ходатайствовал руководитель комитета парламента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. В частности, он возмущался тем, что 80% сотрудников Совета не носят маски, а многие депутаты, работники аппарата, секретариат и комитеты парламента не вакцинированы от коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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