Красноград и Северодонецк уходят в историю: в Украине переименуют 51 населенный пункт

По словам главы подкомитета ВР по вопросам деколонизации Романа Лозинского, в ближайшее время переименуют семь городов и 44 села и поселка.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства утвердил переименование 51 населенного пункта в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Роман Лозинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам деколонизации Лозинский опубликовал свое сообщение под хештегом #Деколонизация.

"Сегодня состоялось очередное заседание комитета, на котором мы переименовали 51 населенный пункт – 7 городов и 44 села и поселка", – сказал Лозинский.

Среди городов, получивших новые названия:

Первомайск (Днепропетровщина) – Шахтерское;

Красноград (Харьковщина) – Берестин;

Первомайский (Харьковщина) – Златополь;

Первомайск (Луганщина) – Сокологорск;

Ватутино (Черкащина) — Богачево;

Дружба (Сумщина) – Журавское;

Северодонецк (Луганщина) – Сиверскодонецк.

Нардеп напомнил, что Рада приняла закон о деколонизации, который вступил в силу в июле 2023 года. Согласно этому закону, общины имеют право выбирать названия своих населенных пунктов. Предложения по изменению названий согласовываются с Институтом национальной памяти, после чего Верховная Рада принимает решение о переименовании.

По словам Лозинского, после смены названия населенного пункта жители не должны менять свои документы, в которых указано старое наименование.

"Все документы действуют, не нужно идти в ЦНАПы, перерегистрироваться, для юридических лиц любые изменения в документах со временем будут бесплатными", — отметил депутат.

Напомним, Институт национальной памяти предлагает переименовать 183 населенных пункта. Значительная часть названий в этом списке относится к населенным пунктам, названия которых связаны с советским праздником Первого мая.

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