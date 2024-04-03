Красноград и Северодонецк уходят в историю: в Украине переименуют 51 населенный пункт

По словам главы подкомитета ВР по вопросам деколонизации Романа Лозинского, в ближайшее время переименуют семь городов и 44 села и поселка.
Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства утвердил переименование 51 населенного пункта в Украине.
Об этом сообщил народный депутат Роман Лозинский на своей странице в социальной сети Facebook.
Заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам деколонизации Лозинский опубликовал свое сообщение под хештегом #Деколонизация.
"Сегодня состоялось очередное заседание комитета, на котором мы переименовали 51 населенный пункт – 7 городов и 44 села и поселка", – сказал Лозинский.
Среди городов, получивших новые названия:
- Первомайск (Днепропетровщина) – Шахтерское;
- Красноград (Харьковщина) – Берестин;
- Первомайский (Харьковщина) – Златополь;
- Первомайск (Луганщина) – Сокологорск;
- Ватутино (Черкащина) — Богачево;
- Дружба (Сумщина) – Журавское;
- Северодонецк (Луганщина) – Сиверскодонецк.
Нардеп напомнил, что Рада приняла закон о деколонизации, который вступил в силу в июле 2023 года. Согласно этому закону, общины имеют право выбирать названия своих населенных пунктов. Предложения по изменению названий согласовываются с Институтом национальной памяти, после чего Верховная Рада принимает решение о переименовании.
По словам Лозинского, после смены названия населенного пункта жители не должны менять свои документы, в которых указано старое наименование.
"Все документы действуют, не нужно идти в ЦНАПы, перерегистрироваться, для юридических лиц любые изменения в документах со временем будут бесплатными", — отметил депутат.
Напомним, Институт национальной памяти предлагает переименовать 183 населенных пункта. Значительная часть названий в этом списке относится к населенным пунктам, названия которых связаны с советским праздником Первого мая.
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