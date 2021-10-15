"Красную" карантинную зону вводят еще в четырех областях Украины

"Красную" карантинную зону вводят еще в четырех областях Украины

Ограничения начнут действовать с 18 октября.

С начала суток 18 октября "красную" карантинную зону вводят еще в четырех областях Украины — Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской.

Соответствующее решение 15 октября приняла на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Также применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", — сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Отметим, что первой стала "красной" Херсонская область. Жесткие карантинные ограничения там начали действовать с 15 октября.

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