"Красную" зону готовы покинуть шесть областей: какие и почему этого еще не произошло

"Красную" зону готовы покинуть шесть областей: какие и почему этого еще не произошло

Решение о выходе областей из "красной" зоны зависит от государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Из "красной" зоны карантина сейчас могут выйти шесть украинских областей, в которых стабилизировались эпидемические показатели по коронавирусу.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге 30 ноября.

По его словам, решение о выходе шести областей из "красной" зоны будет зависеть от того, когда соберется комиссия ТЭБ и ЧС.

"Сейчас есть шесть регионов, которые уже готовы выходить из "красного" уровня эпиднебезопасности. Но пока решением комиссии ТЭБ и ЧС эти регионы не выведены. Потенциально причиной этого может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными. индикаторов или ограничений", — сказал Ганиченко.

Он добавил, что также есть десять регионов, превосходящих уровень госпитализации. Впрочем, все, кроме Закарпатской области, "двигаются в сторону улучшения".

"Но то, что регионы в ближайшее время должны исходить, это уже должно произойти, если не будет каких-то кардинальных изменений в решениях правительства относительно критериев выхода из "красного уровня", — пояснил эксперт.

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