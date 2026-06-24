Красные пятна и невыносимый зуд: что происходит с отдыхающими на Свитязе

Озеро Свитязь / © УНИАН

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Отдыхающие, купавшиеся в озере Свитязь на Волыни, начали массово жаловаться в социальных сетях на неприятные дерматологические реакции после контакта с водой. Люди сообщают о появлении мелкой сыпи, красных пузырьков и сильном зуде, который может длиться несколько дней.

Подобные сообщения появились в Threads в последние дни.

В частности, одна из пользовательниц социальной сети опубликовала фотографию ноги, покрытой красными пятнами, которые появились после купания в Свитязе.

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По ее словам, она испытывала сильный зуд в течение двух дней.

© из соцсетей

В комментариях к посту другие отдыхающие сообщили об аналогичных симптомах.

Одна из пользовательниц написала: «Я с вами», добавив фото похожей сыпи.

© из соцсетей

Другая отметила: «И мы в компании тех, кто был на Свитязе. Что помогает?», продемонстрировав последствия отдыха на озере.

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© из соцсетей

В Шацком национальном парке объяснили, что происходит

Как сообщает издание «Район.Шацк» со ссылкой на ученых и экологов Шацкого национального природного парка, причиной таких реакций является сезонное природное явление — церкариоз, который также называют «зудом пловцов» или «птичьими блохами».

Эксперты отмечают, что это характерное явление для большинства чистых пресноводных водоемов Европы в период длительных высоких температур.

Причиной церкариоза являются микроскопические личинки паразитов водоплавающих птиц — церкарии. Они развиваются в брюхоногих моллюсках, обитающих среди прибрежной водной растительности. Из-за продолжительной жары и прогрева воды количество таких личинок в водоемах существенно увеличивается.

Поскольку человек не является естественным носителем этих организмов, церкарии не могут жить в организме человека. При попытке проникнуть под кожу они погибают, и именно этот процесс вызывает локальную аллергическую реакцию, которая проявляется покраснением, зудом и сыпью.

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В Шацком национальном природном парке отмечают, что церкариоз не приводит к внутреннему заражению организма и не вызывает длительных заболеваний. Ожидается, что после понижения температуры воздуха и наступления дождей активность личинок прекратится.

Не занимайтесь самолечением!

Врач-дерматолог Любомльского ТМО Наталья Смитюх в комментарии «Район.Шацк» отметила, что подобные симптомы могут быть вызваны не только церкариозом.

По её словам, сыпь и зуд иногда возникают из-за контакта с растениями, в частности с крапивой, или же могут быть реакцией организма на укусы насекомых. Именно поэтому при появлении первых симптомов следует обратиться к врачу для установления точной причины.

Что советуют медики отдыхающим

Специалисты рекомендуют всегда иметь в дорожной аптечке антигистаминные препараты. Если сыпь уже появилась, именно они могут стать первой помощью для облегчения симптомов аллергической реакции.

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Кроме того, после каждого купания в озере врачи рекомендуют обязательно принимать душ и тщательно смывать воду с кожи. Если симптомы уже проявились, от дальнейшего купания на некоторое время лучше воздержаться.

В целях профилактики врачи рекомендуют наносить солнцезащитный крем перед входом в воду. Благодаря плотной структуре он создает дополнительный барьер между кожей и водой, что может снизить риск контакта с церкариями.

Напомним, ранее специалисты предупредили, что в сезон активности клещей существует риск заражения болезнью Лайма и клещевым энцефалитом. Лесники советуют соблюдать простые правила защиты и использовать подручные средства, которые могут помочь обнаружить клещей еще до укуса.

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