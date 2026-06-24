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- Украина
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Красные пятна и невыносимый зуд: что происходит с отдыхающими на Свитязе
В соцсетях появились десятки жалоб на зуд и красные пятна после отдыха на популярном украинском озере.
Отдыхающие, купавшиеся в озере Свитязь на Волыни, начали массово жаловаться в социальных сетях на неприятные дерматологические реакции после контакта с водой. Люди сообщают о появлении мелкой сыпи, красных пузырьков и сильном зуде, который может длиться несколько дней.
Подобные сообщения появились в Threads в последние дни.
В частности, одна из пользовательниц социальной сети опубликовала фотографию ноги, покрытой красными пятнами, которые появились после купания в Свитязе.
По ее словам, она испытывала сильный зуд в течение двух дней.
В комментариях к посту другие отдыхающие сообщили об аналогичных симптомах.
Одна из пользовательниц написала: «Я с вами», добавив фото похожей сыпи.
Другая отметила: «И мы в компании тех, кто был на Свитязе. Что помогает?», продемонстрировав последствия отдыха на озере.
В Шацком национальном парке объяснили, что происходит
Как сообщает издание «Район.Шацк» со ссылкой на ученых и экологов Шацкого национального природного парка, причиной таких реакций является сезонное природное явление — церкариоз, который также называют «зудом пловцов» или «птичьими блохами».
Эксперты отмечают, что это характерное явление для большинства чистых пресноводных водоемов Европы в период длительных высоких температур.
Причиной церкариоза являются микроскопические личинки паразитов водоплавающих птиц — церкарии. Они развиваются в брюхоногих моллюсках, обитающих среди прибрежной водной растительности. Из-за продолжительной жары и прогрева воды количество таких личинок в водоемах существенно увеличивается.
Поскольку человек не является естественным носителем этих организмов, церкарии не могут жить в организме человека. При попытке проникнуть под кожу они погибают, и именно этот процесс вызывает локальную аллергическую реакцию, которая проявляется покраснением, зудом и сыпью.
В Шацком национальном природном парке отмечают, что церкариоз не приводит к внутреннему заражению организма и не вызывает длительных заболеваний. Ожидается, что после понижения температуры воздуха и наступления дождей активность личинок прекратится.
Не занимайтесь самолечением!
Врач-дерматолог Любомльского ТМО Наталья Смитюх в комментарии «Район.Шацк» отметила, что подобные симптомы могут быть вызваны не только церкариозом.
По её словам, сыпь и зуд иногда возникают из-за контакта с растениями, в частности с крапивой, или же могут быть реакцией организма на укусы насекомых. Именно поэтому при появлении первых симптомов следует обратиться к врачу для установления точной причины.
Что советуют медики отдыхающим
Специалисты рекомендуют всегда иметь в дорожной аптечке антигистаминные препараты. Если сыпь уже появилась, именно они могут стать первой помощью для облегчения симптомов аллергической реакции.
Кроме того, после каждого купания в озере врачи рекомендуют обязательно принимать душ и тщательно смывать воду с кожи. Если симптомы уже проявились, от дальнейшего купания на некоторое время лучше воздержаться.
В целях профилактики врачи рекомендуют наносить солнцезащитный крем перед входом в воду. Благодаря плотной структуре он создает дополнительный барьер между кожей и водой, что может снизить риск контакта с церкариями.
Напомним, ранее специалисты предупредили, что в сезон активности клещей существует риск заражения болезнью Лайма и клещевым энцефалитом. Лесники советуют соблюдать простые правила защиты и использовать подручные средства, которые могут помочь обнаружить клещей еще до укуса.