"Красные" зоны: какие запреты и ограничения действуют в регионах и как законно избежать карантина

Пятая часть областей Украины переходит в "красную" зону.
Уже с понедельника, 18 октября, в Украине в "красной" карантинной зоне из-за вспышки коронавирусной болезни будут находиться пять областей.
Регионы, в которых введена "красная" зона:
- Херсонская область — с 15 октября.
- Донецкая область — с 18 октября.
- Днепропетровская область — с 18 октября.
- Запорожская область — с 18 октября.
- Одесская область — с 18 октября.
Запреты и ограничения "красной" зоны:
- Запрещается работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос.
- Запрещается работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное.
- Запрещается работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.
- Запрещается работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.
- Запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
- Запрещается работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемок.
- Местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.
Как законно избежать запретов "красной" зоны:
Указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мероприятий) будут полностью иммунизированные и будут иметь зеленый COVID-сертификат, отметили в Минздраве.
Что будет работать в "красной" зоне:
Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на "красном" уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.
Где и как вакцинироваться:
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.