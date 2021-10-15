"Красные" зоны: какие запреты и ограничения действуют в регионах и как законно избежать карантина

"Красные" зоны: какие запреты и ограничения действуют в регионах и как законно избежать карантина

Пятая часть областей Украины переходит в "красную" зону.

Уже с понедельника, 18 октября, в Украине в "красной" карантинной зоне из-за вспышки коронавирусной болезни будут находиться пять областей.

Регионы, в которых введена "красная" зона:

Херсонская область — с 15 октября.

Донецкая область — с 18 октября.

Днепропетровская область — с 18 октября.

Запорожская область — с 18 октября.

Одесская область — с 18 октября.

Запреты и ограничения "красной" зоны:

Запрещается работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос.

Запрещается работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное.

Запрещается работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.

Запрещается работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

Запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Запрещается работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемок.

Местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

Как законно избежать запретов "красной" зоны:

Указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мероприятий) будут полностью иммунизированные и будут иметь зеленый COVID-сертификат, отметили в Минздраве.

Что будет работать в "красной" зоне:

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на "красном" уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Где и как вакцинироваться:

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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