"Красных" регионов больше всего: Минздрав обновил карантинные зоны

В "оранжевой" зоне находится шесть областей.
В Украине по состоянию на 7 ноября "красной" зоне эпидемической опасности — 15 областей и город Киев. Еще шесть областей в "оранжевой" зоне и три в "желтой".
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, "желтыми" удается удержаться Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской областям. К "оранжевой" зоне относятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.
Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 ноября
"Красными" сейчас есть такие регионы:
- г. Киев
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черниговская область.
Как сообщалось, преодолеть пандемию помогут вакцины против коронавируса. Глава Минздрава Виктор Ляшко призвал вакцинироваться украинцев и объяснить необходимость прививки своим родным и близким, чтобы те тоже вакцинировались.
Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19 , читайте здесь.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.