"Красных" регионов больше всего: Минздрав обновил карантинные зоны

В "оранжевой" зоне находится шесть областей.

В Украине по состоянию на 7 ноября "красной" зоне эпидемической опасности — 15 областей и город Киев. Еще шесть областей в "оранжевой" зоне и три в "желтой".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, "желтыми" удается удержаться Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской областям. К "оранжевой" зоне относятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.

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"Красными" сейчас есть такие регионы:

г. Киев Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская область.

Как сообщалось, преодолеть пандемию помогут вакцины против коронавируса. Глава Минздрава Виктор Ляшко призвал вакцинироваться украинцев и объяснить необходимость прививки своим родным и близким, чтобы те тоже вакцинировались.

Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19 , читайте здесь.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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