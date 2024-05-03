Красный Крест делает все, чтобы защитить свой российский филиал - Лубинец

Уполномоченный ВР по правам человека встретится с президентом МФОКК по этому поводу.

Международная Федерация Обществ Красного Креста (МФОКК) настроена решительно любой ценой защищать деятельность своего российского филиала.

Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Эспрессо.

Лубинец заявил, что он уже неоднократно обращался к Красному Кресту о нарушении Россией принципов нейтральности и беспристрастности.

Кроме того, уполномоченный ВР по правам человека анонсировал встречу с президентом МФОКК на следующей неделе, во время которой он потребует действенной реакции.

Лубинец заявил, что если реакции не будет, то он предложит наибольшим донорам Красного Креста новый алгоритм поддержки посредством направления средств непосредственно к украинскому Красному Кресту.

Напомним, ранее сообщалось, что российский Красный Крест распространяет пропаганду Кремля.

Кроме того, мы ранее информировали, что члены русского Красного Креста могли издеваться над пленными украинцами в колониях.

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