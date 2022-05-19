Красный Крест фиксирует всех украинских защитников, выходящих из "Азовстали"

Красный Крест фиксирует всех украинских защитников, выходящих из "Азовстали"

Красный Крест зарегистрировал всех комбатантов, выходивших с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Операция началась 17 мая и также продолжалась вчера, 18 мая, правда МККК не перевозил украинских военнослужащих.

Об этом идет речь на сайте Красного Креста.

Процесс регистрации, которому способствовал МККК, включал заполнение анкеты с указанием ФИО комбатанта и контакты его ближайшего родственника. Эта информация позволит Красному Кресту отслеживать попавших в плен и поддерживать их связь с родными.

Согласно мандату Красного Креста, его представители имеют право попасть к пленникам в местах их содержания в любое время, проводить с ними беседы без свидетелей, а продолжительность и частота таких посещений не ограничена.

Напомним, что Россия планирует использовать покинувших территорию завода для эвакуации защитников "Азовстали" в пропагандистской операции. Бойцов из "Азовстали" ждет нелегкое испытание.

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