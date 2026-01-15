Красный Крест отличился позорным заявлением о российских обстрелах: реакция МИД

Энергетический террор России / © ТСН

Реклама

Международный комитет Красного Креста приравнял удары российской террористической армии по критической инфраструктуре Украины с атаками Сил обороны на предприятия нефтяного комплекса РФ, благодаря которым Москва финансирует войну.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал такое заявление этой гуманитарной организации позорным.

«Ложная моральная эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, неприемлема. В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону», — подчеркнул он.

Реклама

Глава МИД отметил, что репутация МККК находится в кризисе в результате заявлений, которые «отбеливают российские военные преступления и еще больше подрывают доверие к организации».

Он также напомнил о «длительной неспособности организации» обеспечить систематический доступ к пленным украинским военным и гражданским.

Андрей Сибига заявил, что главу делегации МККК в Украине вызовут в МИД для объяснений.

«Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, оставить свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, к ним вернется ощущение реальности», — подытожил он.

Реклама

Андрей Сибига перепостил заявление Международного комитета Красного Креста в соцсетях, в котором говорится, что недавние удары по критической инфраструктуре Украины и России «оставили миллионы людей почти без электроснабжения, воды и отопления в условиях низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других городах».

«Нападения, приводящие к непропорциональному вреду для гражданских лиц, в частности, лишают их доступа к жизненно необходимым услугам, таким как свет и тепло, которые сейчас абсолютно необходимы для выживания, запрещены», — говорится в документе за подписью регионального директора МККК в Европе и Центральной Азии Арианы Бауэр.

Напомним, российская армия продолжает террор украинских городов, пытаясь оставить население без тепла и воды.