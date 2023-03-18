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Красный Крест предупредил о новых мошенниках: как обманывают украинцев

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
443
Время на прочтение
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Красный Крест предупредил о новых мошенниках: как обманывают украинцев

Фото: Красный Крест Украины

Мошенники создали фейковый сайт "Международный фонд помощи Красного Креста", с помощью которого выманивают деньги из доверчивых украинцев.

Красный Крест Украины предупредил украинцев о новых мошенниках, обещающих людям денежные выплаты после возмещения "юридических услуг".

Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной организации.

"Сетью распространяется ложная информация о якобы выплатах платежных поручений от Красного Креста Украины на банковские счета граждан после оплаты юридических услуг. Это мошенники, которые с целью сбора средств от граждан и их личной информации, создали фейковый сайт "Международный фонд помощи Красного Креста", – говорится в сообщении.

© Facebook/Красный Крест Украины
Фото: Facebook/Красный Крест Украины

Красный Крест Украины подчеркивает, что не имеет никакого отношения к этому сайту, не занимается выплатами таких платежных поручений и никогда не взимает плату за юридические услуги.

Обо всех имеющихся программах и денежной поддержке призывают смотреть на официальных источниках.

Напомним, что в Киеве задержали мошенника, обещавшего "эвакуацию" с временно оккупированных территорий. Впрочем, получив 50% задатка, исчезал.

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Дата публикации
Просмотры
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