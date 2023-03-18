Красный Крест предупредил о новых мошенниках: как обманывают украинцев

Мошенники создали фейковый сайт "Международный фонд помощи Красного Креста", с помощью которого выманивают деньги из доверчивых украинцев.
Красный Крест Украины предупредил украинцев о новых мошенниках, обещающих людям денежные выплаты после возмещения "юридических услуг".
Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной организации.
"Сетью распространяется ложная информация о якобы выплатах платежных поручений от Красного Креста Украины на банковские счета граждан после оплаты юридических услуг. Это мошенники, которые с целью сбора средств от граждан и их личной информации, создали фейковый сайт "Международный фонд помощи Красного Креста", – говорится в сообщении.
Красный Крест Украины подчеркивает, что не имеет никакого отношения к этому сайту, не занимается выплатами таких платежных поручений и никогда не взимает плату за юридические услуги.
Обо всех имеющихся программах и денежной поддержке призывают смотреть на официальных источниках.
Напомним, что в Киеве задержали мошенника, обещавшего "эвакуацию" с временно оккупированных территорий. Впрочем, получив 50% задатка, исчезал.
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