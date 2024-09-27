Красный Крест снова оскандалился решением относительно России: реакция украинского омбудсмена

Международная федерация Красного Креста (МФКК) отказалась исключать российский Красный Крест (РКК) из своего состава. Украина проинформирует об этом решении доноров организации.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он подверг резкой критике отчет МФКК о деятельности РКК. Лубинец подчеркнул, что неоднократно рассказывал руководству и представителям Международной федерации Красного Креста о возможных преступлениях российского Красного Креста и требовал прозрачного расследования и исключения РКК из состава Федерации.

Весной этого года МФКК создала наблюдательную группу правления, которая должна была изучить деятельность российского Красного Креста. Лубинец передал президенту МФКК Кейт Форбс все подтверждения российских преступлений.

Теперь Федерация обнародовала отчет о деятельности российского Красного Креста, где никаких преступлений "не заметили".

Федерация подтвердила оккупацию Россией украинских территорий, а также то, что российский Красный Крест посещал временно оккупированные территории, но не осудила эти действия, подчеркнул Лубинец.

"РКК должен работать только на своей территории. Это нарушение устава Федерации со стороны РКК, а также нарушение территориальной целостности Украины. Такие действия Федерация оправдала "новаторскими подходами" и "гуманитарными" целями", – возмущается омбудсмен.

Также, по словам Лубинца, в отчете даже не упомянули о том, что российский КК украл имущество украинского Красного Креста во временно оккупированном Крыму, как и не упомянули и об участии РКК в депортации украинских детей на территорию России.

"Несмотря на то, что все эти данные имела президент МФКК, они не учтены. В отчете также говорится, что российский Красный Крест остается в МФКК, а его руководитель – в правлении Федерации", – подчеркнул Лубинец.

Учитывая такие действия Федерации, омбудсмен решил "проинформировать всех доноров, финансирующих организацию, поскольку они должны обратить внимание, что дают деньги МФКК, которая покрывает российские преступления".

При этом все финансирование Лубинец предложил перенаправить на украинский Красный Крест.

"На мой взгляд, МФКК превратилась в адвоката кровавого российского Красного Креста. Покрывающий преступника сам превращается в преступника", — резюмировал омбудсмен.

Напомним, ранее издание Le Monde со ссылкой на катарского чиновника сообщило о новом соглашении между Украиной и Россией относительно обмена 13 детей.

Позже уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал, заявив, что Украина не заключала никаких соглашений об обмене детей с Россией. Такие сообщения выглядят как откровенное продвижение российских нарративов.

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