"Красота, которая завораживает": первый снег выпал в Черновицкой области (фото)

"Красота, которая завораживает": первый снег выпал в Черновицкой области (фото)

Снег покрыл горные районы Буковины.

Снег в конце сентября выпал не только на высокогорье Карпат, но и в горных районах Черновицкой области.

Об этом пишет местное издание Черновицкий луч.

Сообщается, что снег выпал 23 сентября на горе Томнатик, которая расположена на хребте Томнатикул в пределах Вижницкого района Черновицкой области.

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Заметим, что согласно прогнозу погоды, в Выжницком районе сегодня дневная температура воздуха достигает +12 градусов, ночью опустится до +8 градусов.

Местные жители, между тем, активно публикуют в Сети фото первого нынешнего снега в горных районах Буковины. В комментариях пользователи отмечают, что, хотя и не готовы к снегу, но все же рады осадкам.

"В горах снега, в наших горах уже ранние снега. 22.09.2021р. Красота, которая завораживает", — написала пользовательница Facebook.

Напомним, 23 сентября на горе Поп Иван Черногорский, которую еще вчера покрыло снегом, ударил мороз -5 ° С.

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