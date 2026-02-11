- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
Красота среди ада: украинский военный показал невероятные кадры с фронта
Защитник Украины поделился волшебными фото, сделанными в зоне боевых действий.
Украинский военный восхищал невероятными фотографиями с фронта . На них красота природы без фильтров.
Кадры обнародовал военный Борис Долина .
Красота природы в аду войны
Даже в зоне боевых действий воины Украины стараются замечать красоту в будничных вещах. В частности, это позволяет сделать нашу природу. Да, боец поделился с подписчиками фотографиями, от которых сложно оторвать глаз.
Зимний пейзаж, больше напоминающий нарисованную картину, чем фото.
А ниже – растения в сосульках, окутанные солнечными лучами.
И, конечно, зимнее море. Свободное и бурное. У него есть собственный уникальный характер.
Ранее на фронте заметили необычное птичье гнездо, которое птицы свили не только из веток , но и фрагментов использованного оптоволоконного кабеля.
Это фото и находку опубликовали на страницах подразделения в качестве примера того, как природа продолжает адаптироваться даже среди войны. В бригаде отметили, что это лишь одно из многочисленных проявлений того, как дикая природа выживает, несмотря на обстрелы, работающие дроны и интенсивные бои.