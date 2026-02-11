Красота среди ада: украинский военный показал невероятные кадры с фронта

Фото с фронта / Борис Долина

Украинский военный восхищал невероятными фотографиями с фронта . На них красота природы без фильтров.

Кадры обнародовал военный Борис Долина .

Красота природы в аду войны

Даже в зоне боевых действий воины Украины стараются замечать красоту в будничных вещах. В частности, это позволяет сделать нашу природу. Да, боец поделился с подписчиками фотографиями, от которых сложно оторвать глаз.

Зимний пейзаж, больше напоминающий нарисованную картину, чем фото.

А ниже – растения в сосульках, окутанные солнечными лучами.

И, конечно, зимнее море. Свободное и бурное. У него есть собственный уникальный характер.

Ранее на фронте заметили необычное птичье гнездо, которое птицы свили не только из веток , но и фрагментов использованного оптоволоконного кабеля.

Это фото и находку опубликовали на страницах подразделения в качестве примера того, как природа продолжает адаптироваться даже среди войны. В бригаде отметили, что это лишь одно из многочисленных проявлений того, как дикая природа выживает, несмотря на обстрелы, работающие дроны и интенсивные бои.