ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
141
Время на прочтение
1 мин

Красота среди ада: украинский военный показал невероятные кадры с фронта

Защитник Украины поделился волшебными фото, сделанными в зоне боевых действий.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фото с фронта / Борис Долина

Фото с фронта / Борис Долина

Украинский военный восхищал невероятными фотографиями с фронта . На них красота природы без фильтров.

Кадры обнародовал военный Борис Долина .

Красота природы в аду войны

Даже в зоне боевых действий воины Украины стараются замечать красоту в будничных вещах. В частности, это позволяет сделать нашу природу. Да, боец поделился с подписчиками фотографиями, от которых сложно оторвать глаз.

Фото с фронта / Борис Долина

Фото с фронта / Борис Долина

Зимний пейзаж, больше напоминающий нарисованную картину, чем фото.

Фото с фронта / Борис Долина

Фото с фронта / Борис Долина

А ниже – растения в сосульках, окутанные солнечными лучами.

Фото с фронта / Борис Долина

Фото с фронта / Борис Долина

И, конечно, зимнее море. Свободное и бурное. У него есть собственный уникальный характер.

Фото с фронта / Борис Долина

Фото с фронта / Борис Долина

Ранее на фронте заметили необычное птичье гнездо, которое птицы свили не только из веток , но и фрагментов использованного оптоволоконного кабеля.

Это фото и находку опубликовали на страницах подразделения в качестве примера того, как природа продолжает адаптироваться даже среди войны. В бригаде отметили, что это лишь одно из многочисленных проявлений того, как дикая природа выживает, несмотря на обстрелы, работающие дроны и интенсивные бои.

Дата публикации
Количество просмотров
141
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie