"Красота": ВСУ точным выстрелом уничтожили вражескую БРДМ-2 на Луганщине (видео)

Украинские защитники продолжают уничтожать технику российских кафиров в зоне проведения боевых действий.

В это утро точным выстрелом ВСУ уничтожили вражескую бронированную-дозорную разведывательную машину.

Об этом сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины, подтверждая слова видео.

"На видео зафиксирован момент уничтожения российской БРДМ-2 военнослужащими Королевской бригады в Луганской области", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинские бойцы точно прицелились и попалипо вражеской технике, и она взорвалась вместе с экипажем.

"Красота", — прокомментировал один из стрелков.

Отмечается, что отлично по вражеской БДРМ-2 сработали бойцы 24-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, оккупанты перегруппировываются и ведут наступательные действия в нескольких направлениях.

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