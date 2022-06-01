"Красота": ВСУ точным выстрелом уничтожили вражескую БРДМ-2 на Луганщине (видео)

Украинские защитники продолжают уничтожать технику российских кафиров в зоне проведения боевых действий.
В это утро точным выстрелом ВСУ уничтожили вражескую бронированную-дозорную разведывательную машину.
Об этом сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины, подтверждая слова видео.
"На видео зафиксирован момент уничтожения российской БРДМ-2 военнослужащими Королевской бригады в Луганской области", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как украинские бойцы точно прицелились и попалипо вражеской технике, и она взорвалась вместе с экипажем.
"Красота", — прокомментировал один из стрелков.
Отмечается, что отлично по вражеской БДРМ-2 сработали бойцы 24-й отдельной механизированной бригады.
Напомним, оккупанты перегруппировываются и ведут наступательные действия в нескольких направлениях.
Читайте также:
- "Это тупик": Арестович объяснил, почему попытки оккупантов захватить Северодонецк – плохая для них идея
- "Могильник для российских войск": эксперт оценил ситуацию в Луганской области и отметил успехи на других направлениях
- В Черном море штормом срывало вражеские мины и прибило их к побережью Одесской области