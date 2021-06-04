Кратчайший путь для связи: Тимошенко сообщил о старте работы офиса Конгресса местных и региональных властей

Он назвал Конгресс крупнейшей площадкой для решения проблем в регионах.

Офис новосозданного Конгресса местных и региональных властей уже заработал на постоянной основе при Офисе Президента.

Новый орган создаст кратчайший путь для коммуникации регионов с центральной властью, написал в Facebook заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Он поблагодарил 150 делегатов и около сотни представителей местных общин, которые присоединились в Хмельницком к заседанию Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, состоявшемуся 3 июня.

"С сегодняшнего дня Конгресс - это крупнейшая в стране площадка для решения проблем в регионах. Без разницы будь то крупный областной центр, или маленький городок. Все будет происходить напрямую", - заявил заместитель главы ОП.

По его словам, уже понятны наиболее насущные вопросы, которые беспокоят регионы: подготовка к новому отопительному сезону, списание долгов перед НАК "Нафтогаз Украины", передача громадам объектов коммунальной собственности, обеспечение финансовыми ресурсами местных бюджетов, условия для индустриальных парков, работа ПТУ и другое.

Совместная работа центральной и региональной властей по решению этих вопросов уже ведется, отметил Тимошенко. Он предложил обращаться с предложениями и вопросами в постоянно действующий офис Конгресса местных и региональных властей, который заработал на базе Офиса Президента.

"Я, как заместитель руководителя Офиса Президента, обещаю, что буду лично контролировать, чтобы вопросы, касающиеся жизнедеятельности громад, решались. Если будет необходимо, будем работать совместно с Кабинетом министров и парламентом. Таким образом, мы создаем кратчайший путь для связи регионов с центральной властью", - сказал Тимошенко.

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