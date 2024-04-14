Кратковременные дожди и грозы: какой будет погода в Украине 15 апреля

Почти летняя погода будет на юге, где температура воздуха прогреется до 26°.

В понедельник, 15 апреля, синоптики прогнозируют на территории Украины кратковременные дожди и грозы. Осадков не ожидают только в южных областях, а ночью — на западе.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В целом, в Украине будет облачно с прояснениями. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура в западных и северных областях — ночью 6-11°, днем 12-17°, на Закарпатье и местами на Прикарпатье столбики термометров могут подняться до 17-22°. На остальной территории ночью 10-15°, днем 16-21°. Самая теплая, почти летняя погода прогнозируется на юге, где температура воздуха прогреется до 26°.

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 6-11°, днем 12-17°. В Киеве ночью ожидают 6-8°, днем — 14-16° тепла.

Напомним, в ближайшие несколько дней в Украине ожидается определенное снижение температуры. В регионах будут преобладать воздушные потоки с северо-запада, которые и принесут ощутимое похолодание.

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