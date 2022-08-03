Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на четверг, 4 августа

Погода будет переменно облачной.
В четверг, 4 августа, в Украине будет преимущественно дождливая погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, 4 августа в стране ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в северо-восточных и Днепропетровской областях местами значительные дожди, только в большинстве западных областей без осадков. Ветер северный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, в западных областях 11-16°, днем 23-28°, на Закарпатье до 31°.
4 августа на Левобережье из-за грозы объявлен I уровень опасности, желтый.
В Киеве 4 августа также будет идти кратковременный дождь (ночью местами). Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.
Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.
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