Krauss Gallery: как выстраивают сервис в премиальной новостройке в самом центре Киева

Небольшая площадь застройки далеко не всегда становится непреодолимым препятствием в обеспечении нового дома всем необходимым его жильцам.

Новостройка в центре украинской столицы – явление, по редкости сравнимое чуть ли не с единорогом. Ведь урбанистическая плотность самого сердца города не позволяет застраивать его так же активно, как другие районы. А потому появление любого нового проекта в таком месте вызывает огромный интерес у инвесторов и потенциальных новоселов.

Подавляющее большинство новостроек в центре Киева относятся к жилью премиум-класса. Причин тому довольно много: среди них и дороговизна земельных участков, и сложность работы с рельефом в стесненных условиях, и более высокая престижность. Поэтому отчасти справедливо считается, что одно только центральное местоположение таких домов автоматически обосновывает и принадлежность к высочайшему классу жилья, и неподъемную для обычного украинца цену квадратного метра. Что, конечно, вовсе не снимает с элитной недвижимости необходимости соответствовать своему сегменту и в материалах, и в технологиях, и в стиле жизни.

Тем не менее, именно локация, являясь главным преимуществом премиум-новостроек, ставит им самую большую подножку. Ведь из-за высочайшего дефицита места такие проекты зачастую строятся на довольно скромных по своим размерам земельных участках. В то же время, новый дом должен соответствовать всем требованиям, выдвигаемым к элитному жилью. В том числе предоставлять своим резидентам высочайший уровень сервиса, избавляя их от лишней головной боли. А сервис этот требует соответствующих объектов, которые, в свою очередь, требуют места.

Как при небольшой площади застройки дом в центре столицы обеспечивают всем необходимым, узнаем на примере ЖК премиум-класса Krauss Gallery, который строится девелопером "Креатор-Буд" на улице Круглоуниверситетской на киевских Липках.

Уникальные паркинги

Одна из главных проблем, с которой сталкивается любой человек, живущий или часто бывающий в центре столицы – это парковка. Найти место для своего авто – это целый квест, и нередко оставлять его приходится довольно далеко от непосредственного места назначения.

Создателям новостроек справляться с этим вызовом помогает высокий класс строящейся ими недвижимости. В его рамках получается делать то, что в ином случае стало бы совершенно нерентабельным.

Например, в ЖК Krauss Gallery подземный паркинг под домом сделали четырехуровневым. На верхнем уровне есть обычные паркоместа, а машины со всех остальных уровней доставляют автомобильные лифты грузоподъемностью до 3 тонн. По словам проектировщиков, пока это решение уникально для Киева: в других новостройках его еще не применяли.

В результате, не истратив ни одного лишнего метра земли, в новостройке на Круглоуниверситетской при 73 квартирах создали 90 парковочных мест. Не обделили и поклонников Tesla: зарядные станции для электрокаров тоже предусмотрены. Причем добраться к своей машине можно, не выходя из дома – к ней владельца привезет отдельный лифт.

Members only

В чем новостройки в центре точно нуждаются меньше, чем остальные – так это в собственной инфраструктуре. Во-первых, потому что здесь крайне высок запрос на приватность, в который условный детсад или кафе не очень-то вписываются. Во-вторых, потому что вокруг такой инфраструктуры и без того в избытке. Krauss Gallery, строящийся по соседству со знаменитым "домом со звездой" и в 200 метрах от Крещатика и Бессарабского рынка, буквально окружен деловой, культурной, торговой жизнью Киева. Лучшие магазины и рестораны Печерского района, элитные лицеи и детсады, художественные галереи и правительственный квартал – здесь в шаговой доступности действительно все.

Однако запрос жильцов на приватность диктует свои условия: резидент хочет иметь возможность решить часть вопросов в стенах дома. Поэтому в новостройке от "Креатор-Буд" предусмотрели и разнообразную инфраструктуру.

Безусловно, главным ее элементом и украшением станет терраса на кровле здания. Оттуда жильцы смогут не только любоваться видами центра с высоты птичьего полета, на террасе появится и спортзал с беговыми дорожками и душевой зоной, и зоны отдыха включая мини-библиотеку.

Второй ключевой элемент собственной инфраструктуры Krauss Gallery – это первые два этажа, которые будут нежилыми. Внизу расположится лобби с лаунж-зонами и стойкой ресепшн, где можно заказать услуги консьерж-сервиса. Отдельное помещение отведено под столовую – это пространство для проведения неформальных встреч.

Уборная с пеленальной зоной, а также лапомойки для домашних питомцев помогут не тратить время и не подниматься в квартиру без лишней необходимости. А для молодых родителей предусмотрели еще и детскую комнату: там они смогут ненадолго оставить ребенка под присмотром, пока заняты другими делами. Скучать малышу точно не придется – комната предназначена как для спокойного, так и для максимально активного времяпровождения.

Особая атмосфера

Впрочем, жилье премиум-класса – это почти всегда больше про ощущение, чем про конкретные возможности и объекты, которые их дают. Что не отменяет того факта, что за этим ощущением стоят десятки самых разных технологий.

Например, от звуков улицы резидентов Krauss Gallery оградят кирпичные стены и качественные алюминиевые трехкамерные окна, а от шума из соседних квартир – еще и дополнительная межэтажная звукоизоляция. Комфортную атмосферу в квартирах обеспечат автономное отопление с автоматической терморегуляцией, индивидуальная приточно-вытяжная вентиляция и системы умного дома и климат-контроля.

Высокие потолки и панорамные окна, дизайнерская отделка и инклюзивность пространства, контроль доступа и лифты бизнес-класса – случайных, а уж тем более компромиссных, решений в элитных новостройках не бывает. И если все это подкреплено еще и отличным уровнем сервиса, такая новостройка по праву может называться премиальной. И отнюдь не только из-за прекрасного места расположения.