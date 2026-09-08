Кравченко идет в отставку: в Раде ждут «последний шаг» Зеленского

Когда уволят генпрокурора Кравченко

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Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности назначит срочное заседание по увольнению генпрокурора Руслана Кравченко сразу после того, как Офис Президента пришлет представление о его отставке.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ член Комитета, народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Бакумов.

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Когда Руслана Кравченко уволят с должности генерального прокурора

По словам нардепа, глава Офиса генпрокурора вместе с заместителями лично принял участие в заседании комитета. Кравченко предложил отклонить предварительную повестку дня и сразу перейти к отчету о деятельности прокуратуры.

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В частности, по кадровой политике, внутреннему контролю и процедуре получения согласия Верховной Рады на его увольнение.

«Я уточнил у руководства Секретариата Комитета, поступало ли от Офиса Президента предложение о предоставлении согласия на освобождение от должности Руслана Кравченко. Секретариат Комитета под стенограмму ответил, что не поступала», — сказал Бакумов.

Также он добавил, что по состоянию на вечер 7 сентября, когда Кравченко еще не сообщил об уходе в отставку, и назначалось заседание Комитета, была уверенность, что генпрокурор не уходит со своей должности.

«Мы видим, что нам остается только увольнять генерального прокурора, и все — нет здесь никаких противоречий. Поэтому Комитет поддержал решение, чтобы собраться безотлагательно на свое заседание, как только поступит предложение от Офиса Президента о предоставлении согласия Верховной Рады об увольнении генерального прокурора с должности», — заявил Бакумов.

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Народные депутаты ждут соответствующего документа от Владимира Зеленского. Как только представление официально окажется в распоряжении комитета, депутаты без промедлений рассмотрят этот вопрос.

Кравченко заявил, что уходит в отставку

Напомним, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что подал заявление об отставке, назвав это сознательным политическим решением. Он отметил, что не желает использования этой должности как инструмента политического противостояния, подчеркнув, что его позиция по поводу выдвинутых обвинений остается неизменной.

В своем заявлении Кравченко поблагодарил работников органов прокуратуры за честное исполнение обязанностей, документирование российских преступлений и защиту интересов государства, отметив важность их работы. Также он выразил благодарность президенту Украины и Верховной Раде за доверие, и призвал парламент принять его увольнение.

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