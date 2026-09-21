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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Кравченко не появился на работе после заграничной командировки — ОГП

Бывший генпрокурор Руслан Кравченко не появился на работе в Офисе генерального прокурора после завершения заграничной командировки 18 сентября, а о его текущем местонахождении в ведомстве не владеют информацией.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Руслан Кравченко

Руслан Кравченко

Экс-генпрокурор Руслан Кравченко, чья заграничная командировка закончилась 18 сентября, по состоянию на 14:00 21 сентября на работу не вернулся.

Об этом сообщила спикер Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская в комментарии «Украинской правде».

«Официальная дата окончания служебной командировки Руслана Кравченко — 18 сентября. По состоянию на 14.00 21 сентября он на работу в Офис генерального прокурора не прибыл», — отметила она.

Гайовская объяснила, что Кравченко потерял только административную должность — генпрокурора, но он продолжает оставаться прокурором ОГП.

На вопрос, вернулся ли Руслан Кравченко в Украину и где находится сейчас, спикер ОГП сообщила, что не владеет такой информацией.

Увольнение Кравченко — последние новости

Напомним, Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности и попросил Верховную Раду принять его увольнение.

Президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

15 сентября Рада уволила Руслана Кравченко с должности генерального прокурора по представлению Зеленского. За соответствующее решение проголосовали 317 депутатов.

Следует напомнить, что это решение стало пиком громкого конфликта между Офисом генпрокурора, НАБУ и САП, обострившимся на фоне дела «Карфаген».

Сам Кравченко категорически отвергает любую причастность к «крышеванию» колцентров, вымогательству взяток или незаконному обогащению.

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