Руслан Кравченко

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Экс-генпрокурор Руслан Кравченко, чья заграничная командировка закончилась 18 сентября, по состоянию на 14:00 21 сентября на работу не вернулся.

Об этом сообщила спикер Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская в комментарии «Украинской правде».

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«Официальная дата окончания служебной командировки Руслана Кравченко — 18 сентября. По состоянию на 14.00 21 сентября он на работу в Офис генерального прокурора не прибыл», — отметила она.

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Гайовская объяснила, что Кравченко потерял только административную должность — генпрокурора, но он продолжает оставаться прокурором ОГП.

На вопрос, вернулся ли Руслан Кравченко в Украину и где находится сейчас, спикер ОГП сообщила, что не владеет такой информацией.

Дата публикации 22:12, 18.09.26 Количество просмотров 93 Громкое увольнение и тайны "офисов"! Где на самом деле Кравченко и кому грозит до 15 лет

Увольнение Кравченко — последние новости

Напомним, Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности и попросил Верховную Раду принять его увольнение.

Президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

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15 сентября Рада уволила Руслана Кравченко с должности генерального прокурора по представлению Зеленского. За соответствующее решение проголосовали 317 депутатов.

Следует напомнить, что это решение стало пиком громкого конфликта между Офисом генпрокурора, НАБУ и САП, обострившимся на фоне дела «Карфаген».

Сам Кравченко категорически отвергает любую причастность к «крышеванию» колцентров, вымогательству взяток или незаконному обогащению.

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