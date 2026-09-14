"Фиктивное усыновление": Кравченко предъявил новые обвинения директору НАБУ Кривоносу

Кравченко обвиняет Кривоноса в фиктивном усыновлении

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До сих пор не освобожденный от должности генеральный прокурор Руслан Кравченко, который ныне уже находится за границей, начал публиковать дополнительные обвинения относительно директора НАБУ Кривоноса — в «фиктивном усыновлении» ребенка, чтобы избежать наказания за подкуп студентов.

Это генпрокурор публикует в своем Telegram-канале.

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Кравченко обвинил директора НАБУ в «фиктивном усыновлении» ребенка

Генеральный прокурор Руслан Кравченко в своем Telegram-канале опубликовал видео, где обвиняет директора НАБУ Семена Кривоноса в фиктивном оформлении отцовства.

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По версии главы Офиса генпрокурора, чиновник якобы пошел на этот шаг во избежание реального наказания по делу о подкупе избирателей, которое тянется еще с 2008 года.

Как отмечает Кравченко, в 2009 году Голосеевский районный суд Киева признал Кривоноса виновным в подкупе студентов-избирателей в пользу партии «Блок Юлии Тимошенко». Он говорит, что Кривонос якобы вступил в преступный сговор с другими людьми для проведения незаконной предвыборной агитации среди студентов двух университетов. В своем распоряжении Кривонос якобы имел 90 тысяч гривен.

Но законодательство того времени позволяло освободить его от наказания, поскольку на содержании фигуранта находился мальчик 2008 года рождения.

Согласно утверждениям генпрокурора в видео, Кривонос вместе с матерью мальчика подали совместное заявление в ЗАГС. Это позволило признать отцовство за Кривоносом и выдать новое свидетельство о рождении, где он числился отцом ребенка.

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При этом Кравченко ссылается на слова самой матери, которая якобы утверждала, что биологический отец мальчика на самом деле был указан в первоначальном документе.

Кроме того, глава ГПУ утверждает, что директор НАБУ ввел женщину в заблуждение. По его словам, Кривонос убедил мать ребенка, что это формальность, необходимая ему для трудоустройства в американской компании, а не способ избежать уголовной ответственности.

Также Кравченко обвинил Кривоноса в обмане во время собеседования в НАБУ. Стоит отметить, что когда-то сам Кравченко провалил конкурсы на должности и в НАБУ, и в САП.

На данный момент неизвестно, являются ли эти обвинения правдой, поскольку Кривонос еще не ответил на обвинения генпрокурора, который после упоминаний в деле о крышевании колл-центров «Карфаген» подал в отставку и выехал ночью за границу.

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Кравченко написал, что эти обвинения являются лишь первой частью.

Подозрение директору НАБУ: первая реакция

Напомним, НАБУ и САП расценивают объявленное генпрокурором Русланом Кравченко подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу как продолжение системной атаки на независимость антикоррупционных органов.

По заявлению ведомства, активная фаза этого давления началась еще прошлым летом с попыток подчинить НАБУ и САП Офису генерального прокурора. В антикоррупционном бюро подчеркнули, что действуют исключительно в рамках закона, будут защищать свою независимость и никогда не требовали «неприкосновенности» для своих работников.

По состоянию на утро 14 сентября никакого подозрения Семену Кривоносу официально вручено не было, поэтому заявления генпрокурора, который недавно подал в отставку, носят публичный, а не процессуальный характер. Кроме того, в ведомстве опровергли обвинения в изъятии уголовных производств, назвав их такими, что не соответствуют действительности.

Предысторией событий стало утреннее сообщение Руслана Кравченко, который на фоне операции НАБУ и САП «Карфаген» подал в отставку и заявил о подписании подозрения Кривоносу. На эти события отреагировал президент Владимир Зеленский, призвав Верховную Раду поддержать немедленное увольнение Кравченко с должности генерального прокурора.

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