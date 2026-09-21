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- Украина
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Кравченко окончательно покинул прокуратуру: что произошло после командировки
Руслан Кравченко окончательно уволился из Офиса генпрокурора.
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко полностью приостановил работу в органах прокуратуры. Он по собственному желанию написал заявление об увольнении после того, как не вернулся в Украину из официальной поездки и не приступил к исполнению служебных обязанностей.
Об этом сообщила начальница управления информационной политики и коммуникаций Офиса генерального прокурора Марьяна Гаевская, для «Общественное».
По ее словам, после отставки с поста руководителя ведомства Кравченко продолжал находиться в статусе прокурора ОГП. Однако, когда срок его командировки закончился, на рабочем месте он так и не появился.
Впоследствии Руслан Кравченко самостоятельно подал заявление об уходе с должности. Соответствующий приказ уже подписал исполняющий обязанности руководителя Офиса генерального прокурора Антон Ковальский.
Увольнение Кравченко — последние новости
Напомним, Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности и попросил Верховную Раду принять его увольнение.
Президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.
15 сентября Рада уволила Руслана Кравченко с должности генерального прокурора по представлению Зеленского. За соответствующее решение проголосовали 317 депутатов.
Бывший генпрокурор Руслан Кравченко не появился на работе в Офисе генерального прокурора по окончании заграничной командировки 18 сентября, а о его текущем местонахождении в ведомстве не владеют информацией.
Следует напомнить, что это решение стало пиком громкого конфликта между Офисом генпрокурора, НАБУ и САП, обострившимся на фоне дела «Карфаген».
Сам Кравченко категорически отвергает любую причастность к «крышеванию» колцентров, вымогательству взяток или незаконному обогащению.